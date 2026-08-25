Australia prohíbe canciones generadas por IA en listas oficiales de música

MELBOURNE, Australia — La industria discográfica en Australia ha tomado la decisión de prohibir que las canciones que sean completamente generadas por inteligencia artificial se incluyan en las listas oficiales. Esta medida surge ante el creciente uso de tecnologías generativas que ponen en riesgo la subsistencia de los artistas, como indicó un representante el martes.

La normativa se implementa tras el suceso de una versión del popular tema de Madonna, "Like a Prayer", que fue creada por un productor australiano utilizando voces y ritmos generados por IA. Esta versión logró permanecer 16 semanas en el top 20 de Australia, lo que desató un debate sobre la presencia de la inteligencia artificial en el ámbito musical. En mayo, esta canción alcanzó el segundo puesto en la lista de los 20 sencillos de la Asociación Australiana de la Industria Discográfica (ARIA) y se mantenía en el cuarto lugar hasta el martes.

A partir del próximo lunes, las canciones generadas totalmente por IA serán excluidas de las listas de ARIA, aunque aquellas compuestas con la ayuda de esta tecnología podrán seguir siendo consideradas. Un comunicado de ARIA aclara que para que una canción sea elegible, debe cumplir con ciertos requisitos, entre ellos que "una persona escribió la canción e interpretó la voz principal y los instrumentos principales".

Además, la música generada por IA no podrá competir por los prestigiosos premios ARIA. Según Annabelle Herd, directora ejecutiva de ARIA, estos cambios reflejan el compromiso de la industria de continuar promoviendo la esencia humana del arte, especialmente en un contexto que evoluciona rápidamente. Herd enfatizó que las listas de ARIA deben seguir siendo una representación fiel del consumo musical en Australia, y que permitir resultados generados por IA sin licencia socavaría la base de la música grabada.

Las normas también establecen que la música elegible debe ser producida utilizando servicios de IA que operen de manera legal. Se ha observado que algunas plataformas de streaming estaban ofreciendo música desarrollada con herramientas de IA que habían sido entrenadas utilizando obras de artistas sin su autorización.

Estas directrices australianas están alineadas con los nuevos principios que la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), con sede en Londres, publicó en julio, los cuales exigen que para calificar para las listas oficiales, una canción debe ser "hecha sustancialmente por humanos".

El compositor y profesor Alexis Weaver, del Conservatorio de Música de Sidney, comentó a la Australian Broadcasting Corp. que el debate sobre la IA en la música es "excepcionalmente tenso y emocional para muchos músicos, por lo que cada uno tendrá una opinión diferente". Weaver celebró la decisión de ARIA como "un maravilloso paso adelante" que envía un mensaje de que el sector valora la creatividad humana.

Weaver también advirtió que en el panorama actual puede ser complicado evitar el uso de herramientas de IA, aunque destacó que hay formas de utilizarlas mientras se mantiene el control creativo. Esta noticia ha sido traducida del inglés por un editor de AP con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial generativa.