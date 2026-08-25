Rusia niega acusaciones de ciberataques e injerencia en elecciones francesas de 2027

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- Rusia desmintió las acusaciones sobre ciberataques y la supuesta injerencia en la elección presidencial de Francia programada para 2027, según lo expresó hoy martes la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova.

La funcionaria calificó las acusaciones como infundadas y políticamente motivadas. "Hemos notado que para muchos de los candidatos, la carrera por la presidencia incluye, como un elemento de su 'programa obligatorio', realizar declaraciones contundentes sobre el combate contra la 'amenaza rusa'", agregó.

Las acusaciones provienen de la agencia gubernamental francesa Viginum, que se ocupa de la lucha contra la injerencia electoral extranjera. Durante este verano, el organismo identificó múltiples ciberataques de desinformación, que fueron atribuidos a redes 'prorrusas'.

El 17 de julio, el encargado de negocios de Rusia, Alexander Zezyulin, fue convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores francés, donde también rechazó las acusaciones, describiéndolas como infundadas y carentes de base real.