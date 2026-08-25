Rusia niega acusaciones de ciberataques e injerencia en elecciones francesas de 2027
Las acusaciones provienen de la agencia Viginum, encargada de combatir la injerencia electoral extranjera, que identificó ciberataques atribuidos a redes prorrusas.
FOTO: Presidente de Rusia, Vladímir Putin.
Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- Rusia desmintió las acusaciones sobre ciberataques y la supuesta injerencia en la elección presidencial de Francia programada para 2027, según lo expresó hoy martes la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova.
La funcionaria calificó las acusaciones como infundadas y políticamente motivadas. "Hemos notado que para muchos de los candidatos, la carrera por la presidencia incluye, como un elemento de su 'programa obligatorio', realizar declaraciones contundentes sobre el combate contra la 'amenaza rusa'", agregó.
Las acusaciones provienen de la agencia gubernamental francesa Viginum, que se ocupa de la lucha contra la injerencia electoral extranjera. Durante este verano, el organismo identificó múltiples ciberataques de desinformación, que fueron atribuidos a redes 'prorrusas'.
El 17 de julio, el encargado de negocios de Rusia, Alexander Zezyulin, fue convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores francés, donde también rechazó las acusaciones, describiéndolas como infundadas y carentes de base real.
Lectura rápida
¿Qué acusaciones hizo Francia?
Francia acusó a Rusia de ciberataques e injerencia en las elecciones presidenciales de 2027.
¿Quién es la portavoz de Rusia?
La portavoz es María Zakharova, quien desmintió las acusaciones.
¿Qué es Viginum?
Es la agencia gubernamental francesa encargada de combatir la injerencia electoral extranjera.
¿Qué dijo Alexander Zezyulin?
El encargado de negocios de Rusia calificó las acusaciones de infundadas y carentes de base real.
¿Cuándo fueron realizadas estas acusaciones?
Las acusaciones fueron emitidas durante el verano de 2026.
[Fuente: Noticias Argentinas]