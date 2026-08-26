Ceuta: enfrentamientos y gases lacrimógenos en la entrega de alimentos a migrantes

FOTO: Ceuta: estampida y gases lacrimógenos a migrantes durante la entrega de alimentos

Buenos Aires, 26 agosto (NA) -- La entrega diaria de alimentos por parte de la Cruz Roja en la playa del Trampolín, en Ceuta, culminó en un episodio de violencia el martes por la tarde, cuando se produjeron enfrentamientos entre migrantes y la intervención policial, que optó por lanzar gases lacrimógenos. Según informaciones de la Agencia Noticias Argentinas, la situación se desató alrededor de las 19 (hora local) mientras se organizaba el reparto de comida.

Los gases lacrimógenos llevaron a que las personas que esperaban por alimentos en la playa huyeron hacia la ruta y el espigón. La estampida masiva generó una imagen impactante, con una gran cantidad de personas tratando de alejarse de la zona al mismo tiempo.

Los incidentes se habrían originado debido a conflictos entre supuestos líderes dentro de los grupos de migrantes asentados en la zona, según reportes de medios locales.