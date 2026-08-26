Ceuta: enfrentamientos y gases lacrimógenos en la entrega de alimentos a migrantes
Durante la entrega diaria de alimentos de la Cruz Roja en Ceuta, se produjeron enfrentamientos que llevaron a miles de migrantes a huir masivamente hacia la ruta, generando caos en la playa.
FOTO: Ceuta: estampida y gases lacrimógenos a migrantes durante la entrega de alimentos
Buenos Aires, 26 agosto (NA) -- La entrega diaria de alimentos por parte de la Cruz Roja en la playa del Trampolín, en Ceuta, culminó en un episodio de violencia el martes por la tarde, cuando se produjeron enfrentamientos entre migrantes y la intervención policial, que optó por lanzar gases lacrimógenos. Según informaciones de la Agencia Noticias Argentinas, la situación se desató alrededor de las 19 (hora local) mientras se organizaba el reparto de comida.
Los gases lacrimógenos llevaron a que las personas que esperaban por alimentos en la playa huyeron hacia la ruta y el espigón. La estampida masiva generó una imagen impactante, con una gran cantidad de personas tratando de alejarse de la zona al mismo tiempo.
Los incidentes se habrían originado debido a conflictos entre supuestos líderes dentro de los grupos de migrantes asentados en la zona, según reportes de medios locales.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Ceuta?
Se produjeron enfrentamientos entre migrantes y la policía durante la entrega de alimentos.
¿Quién estuvo involucrado?
Migrantes que esperaban alimentos y la policía española.
¿Cuándo sucedió?
El incidente ocurrió el martes por la tarde, alrededor de las 19 horas.
¿Dónde tuvo lugar?
En la playa del Trampolín, en Ceuta.
¿Por qué se desencadenaron los enfrentamientos?
Conflictos entre supuestos líderes de los grupos de migrantes asentados en la zona.
[Fuente: Noticias Argentinas]