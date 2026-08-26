Conflictos y caos en Ceuta: migrantes huyen tras enfrentamientos durante reparto de alimentos

FOTO: Ceuta: estampida y gases lacrimógenos a migrantes durante la entrega de alimentos

Buenos Aires, 26 agosto (NA) -- La entrega diaria de alimentos por parte de la Cruz Roja en la playa del Trampolín, en Ceuta, terminó con enfrentamientos entre migrantes e intervención de la Policía, que optó por lanzar gases lacrimógenos, el martes por la tarde. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la situación se desencadenó alrededor de las 19 (hora local) mientras se organizaba el reparto de comida. Debido a los gases lacrimógenos, las personas que esperaban por alimentos en la playa huyeron hacia la ruta y el espigón. La estampida masiva generó una escena especialmente llamativa por la cantidad de gente que trataba de alejarse de la zona al mismo tiempo.

Los incidentes se habrían originado debido a conflictos entre supuestos líderes dentro de los grupos de migrantes asentados en la zona, según informaron medios locales.