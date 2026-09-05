El duelo por las muertes de Parton y Steinem: dos íconos del feminismo que dejaron huella

FOTO: Para las feministas, las muertes de Parton y Steinem con días de diferencia duplican el duelo

Una moldeó y popularizó el lenguaje del feminismo, mientras que la otra, aunque rechazó la etiqueta, demostró cómo se puede hacer: con un micrófono cubierto de pedrería y sin pedir disculpas. Gloria Steinem y Dolly Parton representaron dos versiones poderosas de una misma idea: que las mujeres deben conocerse lo suficiente para tomar decisiones sobre asuntos íntimos y sociales. Sus fallecimientos, ocurridos con solo ocho días de diferencia, generaron una ola de duelo a nivel mundial, llevando a muchos a cuestionarse quién ocupará su lugar en la lucha por los derechos de las mujeres.

Steinem, con un enfoque político abierto, se infiltró como conejita de Playboy para realizar un reportaje crítico, fundó la revista Ms. y dedicó su vida a instar a las mujeres a apoyarse mutuamente. En contraste, Parton se definió como una mujer del sur de Estados Unidos, conocida por contar historias a través de la música, pero se negó a hacer política o identificarse como feminista.

"Dolly nos enseñó a soñar a lo grande. Gloria nos enseñó a alzar la voz", expresó DeMond B Nason, un cantante de Nueva York. "Ambas nos recordaron que una mujer podía entrar en un mundo que le decía quién debía ser y simplemente decidir convertirse en otra cosa".

Parton no lo proclamaba, pero Steinem insistió en que ambas encajaban bajo la misma bandera feminista. "Si el feminismo significa que cada una de nosotras encuentre su poder único y ayude a otras mujeres a hacer lo mismo, Dolly Parton sin duda ha hecho ambas cosas", escribió Steinem en 1987, cuando Ms. la reconoció como una de sus "Mujeres del Año".

El duelo se profundizó en la comunidad feminista, donde muchos compartieron la creencia de que Steinem y Parton pertenecían al mismo equipo. "Ambas creían en las mujeres: en nuestra capacidad de decidir quiénes somos, tomar nuestras propias decisiones, cuidarnos unas a otras y dar forma al mundo que nos rodea", reflexionó Swati Narayan en una columna.

Entre el fallecimiento de Parton el 25 de agosto y el de Steinem el 2 de septiembre, Ms. volvió a publicar un ensayo de Steinem, elogiando a Parton no solo como una talentosa compositora y magnética intérprete, sino también como una astuta empresaria que utilizó su éxito para apoyar a mujeres trabajadoras y comunidades en su Tennessee natal.

Aunque el abrazo entre ambas no fue mutuo públicamente, Parton admitió que era una decisión deliberada. En una entrevista de 2019, declaró: "Yo no hago política. Tengo demasiados fans en ambos lados de la valla. Por supuesto, tengo mi opinión sobre todo, pero aprendí a mantener la boca cerrada sobre ciertas cosas".

Parton fue clara al rechazar la etiqueta de feminista, argumentando que no quería ser asociada con lo que consideraba extremos políticos, a pesar de que defendía los derechos de las mujeres. Sin embargo, sus letras abordaban las dificultades que enfrentan las mujeres en un mundo dominado por hombres, tocando temas como el embarazo adolescente y la igualdad salarial.

La muerte de Parton generó una rápida respuesta de figuras de diferentes sectores, incluyendo a Donald Trump, quien ordenó que las banderas ondearan a media asta en su honor. En contraste, la reacción al fallecimiento de Steinem fue más limitada, con una notable ausencia de reconocimiento por parte de conservadores que anteriormente habían elogiado sus contribuciones. Hillary Clinton, que también rindió homenaje a Parton, destacó el optimismo y la resiliencia de Steinem frente a los desafíos.

La lucha por los derechos de las mujeres y el legado de Steinem y Parton seguirán siendo recordados por quienes buscan continuar su trabajo. Como señaló Liz Webster, "Para mí, el feminismo nunca será solo una palabra. Las libertades que tenemos son increíblemente nuevas. Así que sé el ejemplo. Usa tu libertad. Protégela. Y asegúrate de que las mujeres que vengan después de nosotras tengan aún más".