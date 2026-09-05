FOTO: Detienen en España a un estafador argentino buscado por la justicia por fraudes turísticos

Buenos Aires, 5 septiembre (NA) -- Un estafador serial argentino de 52 años, conocido como el "Sapo", fue detenido en Málaga, España, acusado de cometer nuevas estafas mediante la utilización de tarjetas de crédito ajenas, clonadas o mellizas, a partir de una investigación de la Policía de la Ciudad.

El sospechoso fue localizado por detectives de la División Capturas y Prófugos, que el 27 de mayo habían sido requeridos por la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), a cargo de José María Campagnoli, a pedido del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 9, a cargo de Martín Sebastián Peluso.

Los investigadores rastrearon las redes sociales del acusado y encontraron un perfil de Facebook. A partir del pedido realizado a la empresa proveedora del servicio para determinar la ubicación de las conexiones, establecieron que los accesos se registraban en Málaga.

De esta manera, determinaron que el hombre se había fugado a España ante el avance de una nueva causa por estafa y la Justicia argentina solicitó su captura internacional a través de Interpol.

Luego, la Policía de la Ciudad tomó contacto con la Policía de Málaga y mantuvo una comunicación permanente con los agentes españoles para localizar al prófugo.

Finalmente, personal del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía de Málaga interceptó al "Sapo" mientras circulaba a bordo de un Jeep Renegade y concretó su detención.

El hombre quedó alojado en dependencias de la policía local y se inició el trámite correspondiente para su extradición a Argentina. El acusado ya había sido detenido y condenado en 2016 a tres años de prisión efectiva por asociación ilícita y estafas por la Justicia de Chubut, a raíz de una defraudación cometida contra el capitán de un barco. En esa oportunidad, el hombre descubrió al regresar que habían utilizado los datos de su tarjeta de crédito para comprar pasajes por $100 mil.

Según la investigación, el "Sapo" llevaba una vida de lujos y exhibía en redes sociales una mansión, autos y viajes a destinos como China y Emiratos Árabes Unidos. Antes de aquella condena había realizado unos 15 viajes al exterior y publicado fotografías junto a distintas figuras públicas.

En 2018, mientras cumplía una libertad condicional, viajó a Rusia para asistir al Mundial de Fútbol. Allí fue detenido inicialmente debido a que la Justicia de Chubut le había prohibido salir del país, aunque posteriormente recuperó la libertad.