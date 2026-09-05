Un avión militar griego se estrella en exhibición aérea cerca de Atenas
Un avión militar de Grecia se estrelló durante una exhibición aérea al norte de Atenas, generando humo negro. No se reportaron heridos entre los espectadores y se investiga el estado de los pilotos.
FOTO: Un avión militar de Grecia se estrella durante una exhibición aérea
ATENAS, Grecia (AP) — Un avión militar de Grecia sufrió un accidente el sábado durante una exhibición aérea en las proximidades de Atenas, lo que provocó la emisión de columnas de humo negro visibles para varios miles de asistentes. El suceso se produjo en el marco de Athens Flying Week, un espectáculo aéreo que se celebra anualmente en la base aérea de Tanagra.
No se han reportado heridos entre los espectadores que presenciaron el incidente, aunque las autoridades de la Fuerza Aérea aún no han confirmado si los pilotos del avión, un Phantom F4 biplaza, lograron eyectarse antes del impacto. La situación se mantiene bajo investigación.
Para controlar el incendio que se desató en tierra tras el accidente, un helicóptero de descarga de agua permaneció en la zona, mientras se evaluaban las consecuencias del siniestro. La exhibición aérea atrae cada año a una gran cantidad de público, que en esta ocasión se vio sorprendido por el inesperado suceso.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Un avión militar griego se estrelló durante una exhibición aérea.
¿Dónde sucedió?
El accidente tuvo lugar cerca de Atenas, en la base aérea de Tanagra.
¿Cuándo ocurrió?
El incidente se registró el sábado durante Athens Flying Week.
¿Hubo heridos?
No se reportaron heridos entre los asistentes, aunque se investiga el estado de los pilotos.
¿Qué se hizo después?
Un helicóptero se mantuvo en el área para controlar el incendio provocado por el accidente.
[Fuente: AP]