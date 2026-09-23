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La Fiera del Libro llega al Ecoparque con 100 expositores y actividades para todos

Del 2 al 4 de octubre, el Ecoparque de Buenos Aires será escenario de un festival literario con charlas, talleres y propuestas para disfrutar al aire libre.

23/09/2026 | 15:52Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) - La Fiera del Libro congregará a 100 editoriales, librerías y distribuidoras del 2 al 4 de octubre en el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires. El evento, que busca promover la lectura en un entorno natural, incluirá 14 charlas, talleres y diversas actividades.

Organizado por la Cámara Argentina del Libro (CAL), el festival se llevará a cabo entre las 11 y las 18 horas en el predio situado en la intersección de avenida Santa Fe y Sarmiento. Los asistentes podrán encontrar una amplia variedad de títulos que abarcan géneros como narrativa, ensayo, crónica, historia, literatura infantil y juvenil, historieta, poesía, arte, música, diseño, arquitectura y cocina.

El programa contempla talleres infantiles de ilustración y creación de personajes, narraciones de cuentos y lecturas de poesía, así como una propuesta centrada en infancias y juventudes sobre identidades robadas y recuperadas.

También se ofrecerá un recorrido por el Ecoparque, dedicado a la observación y reconocimiento de aves, a cargo de especialistas de Aves Argentinas. Además, habrá un espectáculo que combinará música e ilustración en vivo y un espacio inclusivo para juegos interactivos.

Entre las charlas programadas, se abordarán temas como la comunicación de la ciencia en la era de la inteligencia artificial, discursos anticientíficos y el conflicto en Oriente Medio. Participarán destacados investigadores como Diego Golombek y Valeria Edelsztein, el sociólogo Atilio Borón, el periodista Fernando Duclós, conocido como Periodistán, y los ilustradores Pupé, Carla Paludetto, Podeti y Leo Arias.

Entre los expositores se encuentran importantes editoriales como Eterna Cadencia, Fondo de Cultura Económica, Siglo XXI, Adriana Hidalgo, Fiordo, Colihue, Corregidor, Marea y Ampersand, así como editoriales universitarias como Eudeba y las de las universidades nacionales del Litoral, Quilmes y las Artes.

La entrada al Ecoparque será gratuita para residentes de Buenos Aires, menores de 12 años, jubilados, pensionados, mayores de 65 años y personas con discapacidad. Para el público general, el costo será de $11.325, y quienes paguen la entrada recibirán un 10% de descuento en la compra de libros.

Lectura rápida

¿Qué es La Fiera del Libro?
Es un festival literario que reúne a editoriales, librerías y distribuidoras en el Ecoparque de Buenos Aires.

¿Cuándo se llevará a cabo?
Del 2 al 4 de octubre, de 11 a 18 horas.

¿Qué actividades habrá?
Charlas, talleres, narraciones, y actividades para todas las edades en un entorno natural.

¿Quiénes participan?
Destacados autores, ilustradores e investigadores como Diego Golombek y Valeria Edelsztein.

¿Cuál es el costo de la entrada?
La entrada es gratuita para ciertos grupos, y $11.325 para el público general, con descuento en libros.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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