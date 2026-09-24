Martín Caparrós será el orador inaugural de la Feria del Libro de Buenos Aires 2027 con España como invitado

FOTO: Martín Caparrós dará el discurso inaugural de la 51ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) - El destacado escritor y periodista argentino Martín Caparrós ha sido elegido para pronunciar el discurso inaugural de la 51ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se llevará a cabo del 22 de abril al 10 de mayo de 2027, y contará con España como País Invitado de Honor.

La información fue proporcionada por Ezequiel Martínez, director general de la Feria, durante la presentación de la edición próxima, que tuvo lugar en el auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional.

La selección de Caparrós marca el regreso de la tradición del discurso literario de apertura, tras la edición del cincuentenario, donde ese espacio fue ocupado por un debate entre Leila Guerriero, Selva Almada y Gabriela Cabezón Cámara, moderado por la periodista María O'Donnell.

La participación de España será otro de los aspectos destacados de la edición 2027. Este país europeo sucederá a Perú, que fue el invitado en 2026, después de la modificación en la modalidad adoptada por la organización, que ha sustituido las tradicionales ciudades invitadas por países.

La propuesta española llevará como lema "El poder de las letras: memoria, exilio y democracia" y se alineará con el centenario de la Generación del 27, por lo que este movimiento literario y el exilio que vivieron varios de sus integrantes tendrán un lugar relevante dentro de la programación.

La Feria del Libro en Buenos Aires, organizada por la Fundación El Libro, es uno de los encuentros editoriales y literarios más importantes de América Latina y reúne cada año a escritores, editores, libreros, docentes y lectores, además de servir como un espacio profesional para la industria del libro.

La programación completa de la edición 2027 será revelada en los próximos meses, pero la designación de Caparrós y la presencia de España son los primeros anuncios de una Feria que volverá a realizarse en el predio de La Rural.

Una voz con más de cuatro décadas entre el periodismo y la literatura

La elección de Caparrós se fundamenta en una trayectoria que supera los 40 años, donde ha combinado de manera constante el periodismo, la crónica, el ensayo y la ficción. Autor de una extensa obra traducida a numerosos idiomas, se ha convertido en una de las figuras argentinas con mayor proyección internacional en el ámbito de la crónica y es una referencia para varias generaciones de periodistas y escritores latinoamericanos.

Su relación con la palabra escrita comenzó en el periodismo argentino a fines de la década de 1970 y continuó durante su exilio en Europa. A lo largo de los años ha publicado novelas, ensayos, libros de viajes y trabajos de investigación, incluyendo La voluntad, junto con Eduardo Anguita; El interior, Contra el cambio, El Hambre, Ñamérica y Antes que nada, además de obras de ficción como El tercer cuerpo, Los Living, Comí y Sinfin.

La designación de Caparrós también llega en un momento especial de su vida. El autor padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que hizo pública y sobre la cual escribió en Antes que nada, un libro en el que reflexiona sobre su vida, su profesión y su relación con la muerte. A pesar del avance de la enfermedad, Caparrós continúa con su actividad intelectual y literaria. A lo largo de su carrera ha sido reconocido con varios premios, entre ellos el Premio Herralde de Novela, el Premio Internacional de Periodismo Rey de España y el Premio Ortega y Gasset.