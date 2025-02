Ping pong con Bárbara Anderson, la madre de "Los dos hemisferios de Lucca"

1

Lloré muchísimo. Lloramos muchísimo con Andrés. Aparte la vimos en Netflix junto con los actores, con Bárbara Mori y Juan Pablo Medina. Y la verdad es que fue sumamente emotivo.

Si tuvieras que describir la película en tres palabras, ¿cuáles serían?

Muy emotiva, muy necesaria y en mi caso particular muy insólita porque es muy raro verme en la televisión.

Un momento del rodaje o la peli que te tocó el alma… y otro que te hizo reír fuerte.

El momento que más me tocó el alma fue, sin duda, el momento en que Lucca dice la primer palabra que fue en India. Su primer palabra fue Kumar. Y esa escena que la tenemos guardada en nuestro teléfono, la verdad es que es una de las que todavía la veo y me hace llorar. Y la que me hizo reír mucho fue la de la alberca. Cuando se tira a la pileta, Bárbara Mori, yo soy sumamente friolenta y me meto como de a pedacitos. No sé si me hubiera tirado de esa manera al agua.

La India es clave en la historia. Si pudieras volver hoy, ¿qué sería lo primero que harías allá?

Lo primero sería ir a un templo, sería ir agradecer a Ganesh, que es uno de los dioses más importantes y que en la película aparece su imagen, y también a mamá Durga, que es la como la Virgen María para los hindúes, que es la protectora de las mamás y los hogares.

Lucca es el gran protagonista de esta historia. ¿Cómo vivió él el estreno?

Lucca logró verlo antes, lo vimos en casa antes y lo vivió muy conmovido. Fue la persona que, creo, más triste se puso al ver la película.

La India fue un punto de inflexión en tu vida. Si pudieras mandarle un mensaje a la Bárbara que viajó por primera vez, ¿qué le dirías?

Que no lo dude. Lo primero que le diría a la Bárbara del pasado es, no lo dudes, India te va a traer un cambio de vida brutal.

¿Cuál fue el mayor desafío al escribir el libro y cuál fue el mayor desafío al ver la película?

Mayor desafío al escribir el libro fue animarme a mostrar mi casa, mostrar mi historia, abrir esto que es tan privado y es tan doméstico como el día a día de una familia. Y al ver la película, el mayor desafío fue entender o tratar de entender, porque es muy difícil de entender, que tu casa, tu vida, tus nombres y hasta tu ropa van a estar en millones de hogares.

¿Qué detalle de la historia real sentís que la peli reflejó mejor?

Creo que reflejó muy bien la relación que tenemos como equipo. Con Andrés funcionamos super bien y somos una pareja sumamente compañera, y eso se ve muy bien. Y también el personaje de Bruno, que sin duda refleja mucho la picardía, el humor y la frescura que tiene mi hijo menor.

La maternidad siempre es desafiante, pero la tuya tiene un plus de coraje. ¿Cuál fue el momento más difícil y qué te sostuvo en pie?

El momento más difícil fue cuando nos dijeron que le hicieron una resonancia magnética en terapia intensiva, recién nacido, y nos dijeron de que no no iba a tener ninguna oportunidad, que prácticamente no iba a poder hacer nada en su vida. Creo que fue el momento más difícil. Estábamos recién paridos, estábamos en una situación muy vulnerable y la verdad es que fue muy difícil. Lo que me sostuvo en pie era pensar que no tenía nadie más que lo sostuviera y que éramos nosotros, y era él, y había que pasar ese duelo y seguir adelante.

Después de todo este viaje (libro, película, India, Netflix), ¿qué aprendiste sobre vos misma que no sabías antes?

Aprendí que cualquier historia bien contada se puede convertir en algo exitoso. Cualquier historia donde no falten ingredientes muy fáciles y muy sencillos, como ser genuinamente lo que somos, puede terminar siendo una gran historia.

Entrevista de Fran Vidal