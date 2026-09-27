Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este domingo 27 de septiembre

Este domingo 27 de septiembre, la ciudad de Córdoba se caracteriza por un clima cálido y agradable. Las temperaturas actuales rondan los 30°, con una sensación térmica que alcanza los 32°. La humedad se sitúa en un 56%, lo que contribuye a una jornada de calor moderado. El cielo se presenta con nubes dispersas, permitiendo que el sol brille en gran parte del día.

En cuanto a las temperaturas, se espera que la mínima del día sea de 19° y la máxima alcance los 34°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 2 m/s provenientes del sureste. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10 kilómetros, lo que permite disfrutar de un día despejado en la ciudad.

Para el pronóstico extendido, el lunes 28 de septiembre se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 24°, con lluvias moderadas a lo largo del día. El martes 29, las temperaturas descenderán aún más, con mínimas de 14° y máximas de 18°, y se prevén lluvias ligeras. A partir del miércoles 30, el clima mejorará, con mínimas de 13° y máximas que alcanzarán los 24°, aunque el cielo estará mayormente nublado.

Finalmente, el jueves 1 de octubre se espera un clima similar, con mínimas de 13° y máximas de 22°, y el viernes 2 de octubre, las temperaturas volverán a subir, alcanzando mínimas de 15° y máximas de 27°, con cielo nublado. En resumen, se prevé un inicio de semana con lluvias, seguido de un gradual mejoramiento en las condiciones climáticas.