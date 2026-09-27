Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este domingo 27 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA presenta nubes cubiertas, con una temperatura actual de 14° y una sensación térmica de 14°. La humedad se encuentra en un 80%, lo que genera una atmósfera bastante pesada. La visibilidad es de 10,000 metros y el viento sopla a 7 m/s desde el sureste, contribuyendo a una sensación de frescura.

El clima hoy domingo 27 de septiembre

Durante el día de hoy, se prevé que la temperatura mínima sea de 14° y la máxima alcance los 18°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con ráfagas que podrían llegar a ser intensas en algunos momentos. La alta humedad podría generar una sensación de incomodidad, especialmente en horas de la tarde.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un cambio en las condiciones climáticas. El lunes 28 de septiembre, la temperatura mínima será de 14° y la máxima de 21°, con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 29, se espera una mínima de 14° y una máxima de 18°, con lluvias moderadas. El miércoles 30, la temperatura mínima descenderá a 10° y la máxima será de 18°, con nubes dispersas. El jueves 1 de octubre, se prevé un cielo despejado con mínimas de 11° y máximas de 16°. Finalmente, el viernes 2 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 16°, con nubes dispersas.