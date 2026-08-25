Israel expulsa a Países Bajos del centro de coordinación tras críticas al gobierno

FOTO: Israel le dio una semana a los neerlandeses para que abandonen la región.

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, anunció hoy la expulsión inmediata de los representantes neerlandeses del Centro de Coordinación Civil-Militar, que está dirigido por Estados Unidos y se ubica en Kiryat Gat, al sur de Israel.

Este centro fue creado en octubre de 2025, como parte de un acuerdo de cese al fuego, con el objetivo de coordinar esfuerzos de estabilización y ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Sa'ar enfatizó que esta decisión, respaldada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, surge tras una serie de acciones que el gobierno neerlandés ha tomado en contra de Israel.

El funcionario israelí mencionó que la acción más reciente fue la promulgación de una ley que prohíbe el comercio con productos israelíes provenientes de Cisjordania, Jerusalén Oriental y los Altos del Golán, la cual comenzará a regir el próximo mes.

Se ha solicitado a los representantes neerlandeses que abandonen Israel en un plazo de una semana. Además, se notificó a la embajada de Países Bajos en Israel y a Estados Unidos: "Nuestro mensaje es claro: quienquiera que actúe contra Israel no tendrá cabida en la región", afirmó Sa'ar.

El ministro también advirtió: "Israel no permitirá que se tomen medidas en su contra sin respuesta". En abril, Israel ya había expulsado a representantes españoles del mismo centro, citando la constante "postura contra Israel" de España.