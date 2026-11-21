Boca Juniors volvió a conquistar un título internacional. El Xeneize derrotó 2-0 a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, y se consagró campeón de la Copa Sudamericana. Con goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel, el equipo argentino coronó una actuación convincente y puso fin a una espera de 18 años sin conquistas continentales.

La última consagración internacional del conjunto de la Ribera había sido la Recopa Sudamericana de 2008. Esta vez, ante una multitud de hinchas que acompañó al equipo en Colombia, Boca volvió a levantar un trofeo fuera del país y sumó su título continental número 19.

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Desde el comienzo, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena mostró una superioridad marcada. Tuvo el control del partido, neutralizó los circuitos de juego del conjunto brasileño y generó las situaciones más claras de la final.

Ascacibar abrió el marcador y Boca impuso condiciones

El Xeneize estuvo cerca de ponerse en ventaja apenas a los tres minutos, cuando un error del arquero Everson dejó la pelota a disposición de Miguel Merentiel. Sin embargo, el delantero uruguayo no pudo aprovechar la oportunidad y su remate desde el área chica dio en el travesaño.

Boca no perdió intensidad y continuó presionando. A los 11 minutos, Santiago Ascacibar había convertido, pero el tanto fue anulado correctamente por posición adelantada, detectada mediante el sistema de fuera de juego semiautomático.

El mediocampista tuvo revancha apenas cuatro minutos después. A los 15, aprovechó una pelota suelta dentro del área y definió para establecer el 1-0. El gol premió el dominio del conjunto argentino, que siguió manejando el desarrollo y generó nuevas oportunidades para ampliar la diferencia antes del descanso.

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Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez, no encontró respuestas ante el planteo de Boca y se fue al entretiempo en desventaja.

Merentiel marcó el segundo y sentenció la final

El entrenador brasileño intentó modificar el desarrollo con tres cambios en el inicio del complemento, pero Boca volvió a golpear rápidamente.

A los dos minutos del segundo tiempo, una buena intervención de Facundo Herrera permitió iniciar la jugada que terminó en el segundo gol. El defensor lanzó un pase para la corrida de Sebastián Villa por el sector izquierdo. El colombiano avanzó hasta el fondo y envió un centro bajo que encontró a Merentiel dentro del área.

Esta vez, el delantero no falló. La Bestia definió con potencia y venció a Everson para establecer el 2-0 a los 47 minutos.

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El tanto significó una revancha personal para Merentiel, que había desperdiciado una ocasión clarísima en el comienzo del encuentro.

Boca controló el partido y volvió a gritar campeón

Con dos goles de ventaja, Atlético Mineiro intentó reaccionar y mostró mayor rebeldía durante algunos minutos. La salida de Leandro Paredes por una molestia física también le permitió al equipo brasileño adelantarse en el campo.

Sin embargo, el impulso no fue suficiente para cambiar el resultado. Los ingresos de Enner Valencia y Alan Velasco le dieron nuevas alternativas a Boca, que encontró espacios para generar otras situaciones de peligro y estuvo cerca de ampliar la diferencia.

El marcador ya no se modificó. Boca sostuvo la ventaja hasta el final y celebró una consagración que puso fin a 18 años de espera en el plano internacional.

Con este triunfo, el Xeneize se aseguró además la clasificación a la Recopa Sudamericana 2027, donde enfrentará al campeón de la Copa Libertadores, que saldrá del cruce entre Estudiantes y Palmeiras.

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