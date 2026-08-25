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Estados Unidos lanza un severo plan económico contra Irán en medio de tensiones con China

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, detalló un plan para asfixiar económicamente a Irán, mientras China defiende sus intereses y critica las sanciones unilaterales.

25/08/2026 | 11:06Redacción Cadena 3

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Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

FOTO: Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

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Buenos Aires, 25 de agosto (NA) — El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, presentó un plan orientado a lograr la "asfixia económica" de Irán, lo que ha generado reacciones de China en defensa de sus intereses, según informan medios internacionales.

Bessent advirtió sobre las graves consecuencias que podrían enfrentar aquellos países que se nieguen a unirse a la campaña de Washington, mientras que China reafirmó este martes su compromiso de proteger sus intereses, de acuerdo a un reporte del sitio RFI.

"La cooperación entre China e Irán siempre se ha realizado dentro del marco del derecho internacional y no debe ser objeto de interferencias o perturbaciones", expresó Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, en una rueda de prensa.

Además, añadió que "China ha manifestado en numerosas ocasiones su oposición firme a las sanciones unilaterales ilegales (…) y tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente sus derechos e intereses".

Operación Paria Económico

El plan que Bessent ha denominado Operación Paria Económico busca intensificar la presión económica sobre el régimen iraní, como se observó en la Agencia Noticias Argentinas.

El discurso de Bessent llega casi seis meses después del inicio de una guerra contra Teherán que se ha estancado, con las conversaciones de paz paralizadas e Irán controlando gran parte del tráfico a través del estratégico estrecho de Ormuz, fundamental para el comercio de hidrocarburos, según lo reporta la radio francesa.

"Que no haya ninguna ambigüedad sobre la posición de Estados Unidos. Cualquier tipo de relación económica con este régimen asesino expondrá a los responsables a todo el alcance del poder estadounidense", enfatizó el secretario del Tesoro.

Señaló que las actividades comerciales con Irán se circunscriben a cinco sectores, que incluyen activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo.

Entre los países que podrían verse más afectados por esta medida se encuentran Emiratos Árabes Unidos y Pakistán, considerados socios estratégicos de Estados Unidos en la región.

Bessent no hizo referencia a los bancos chinos que facilitan las transacciones iraníes ni a la economía china, que es el principal destino del petróleo iraní.

Analistas sugieren que esta omisión podría estar vinculada al interés de evitar tensiones antes de la reunión entre Trump y Xi Jinping programada para el próximo mes, aunque la respuesta de China se produjo igualmente.

Irán ha enfrentado sanciones durante décadas y ha utilizado una compleja red financiera internacional para sortear estas restricciones.

Antes de la guerra, el país lograba exportar millones de barriles de petróleo, principalmente hacia China.

Al ser consultado sobre si los bancos chinos serían afectados por las nuevas medidas, Bessent respondió que "nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses".

Lectura rápida

¿Qué presentó Estados Unidos?
Un plan denominado "Operación Paria Económico" para asfixiar económicamente a Irán.

¿Quién es Scott Bessent?
Es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, encargado de implementar el nuevo plan contra Irán.

¿Qué respondió China?
Defendió su cooperación con Irán y se opuso a las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos.

¿Cuáles son los sectores afectados?
Los sectores incluyen activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo relacionados con Irán.

¿Qué países podrían verse afectados?
Emiratos Árabes Unidos y Pakistán son mencionados como los más afectados por las nuevas medidas económicas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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