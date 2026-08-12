En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Recetas

Cocido gallego: un plato tradicional que reconforta en cada bocado

El cocido gallego es un guiso emblemático de Galicia, lleno de sabor y tradición. Se prepara con carnes, embutidos, garbanzos, patatas y verduras, ofreciendo una experiencia culinaria única en cada hogar gallego.

12/08/2026 | 06:15Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Cocido gallego, un clásico de la gastronomía española

FOTO: Cocido gallego, un clásico de la gastronomía española

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El cocido gallego se ha consolidado como uno de los platos más representativos de la gastronomía gallega, ideal para ser degustado con calma. Este guiso contundente reúne una mezcla de carnes, embutidos, garbanzos, patatas y verduras en un caldo que destaca por su intenso sabor. Cada familia en Galicia posee su propia receta, pero todas coinciden en que es un plato que brinda calidez tanto al cuerpo como al alma.

A diferencia de otros cocidos que se pueden encontrar en distintas regiones de España, el cocido gallego se caracteriza por la inclusión de ingredientes autóctonos, como el lacón, los grelos, el unto y las reconocidas patatas gallegas. Este guiso se considera un plato invernal, aunque en muchos hogares y restaurantes de la región se sirve a lo largo de todo el año, permitiendo a los comensales disfrutar de su esencia en cualquier época.

En esta receta, se ofrece un detallado paso a paso sobre cómo hacer cocido gallego siguiendo la tradición, incluyendo todos los secretos necesarios para lograr que el plato quede perfecto, incluso en la primera ocasión que se prepare.

Lectura rápida

¿Qué es el cocido gallego?
Es un guiso tradicional de Galicia que combina carnes, embutidos, garbanzos, patatas y verduras en un caldo sabroso.

¿Cuáles son los ingredientes principales?
Los ingredientes incluyen lacón, grelos, unto, patatas gallegas y otros productos locales.

¿Cuándo se sirve el cocido gallego?
Se considera un plato de invierno, pero se consume durante todo el año en Galicia.

¿Cómo se prepara?
La receta tradicional se detalla paso a paso, asegurando que cualquier persona pueda lograr un cocido perfecto.

¿Qué variaciones existen?
Existen distintas versiones del cocido gallego, cada familia tiene su propio estilo y adaptaciones según los ingredientes disponibles.

Lo más visto

Recetas

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf