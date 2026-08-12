Cocido gallego: un plato tradicional que reconforta en cada bocado

El cocido gallego se ha consolidado como uno de los platos más representativos de la gastronomía gallega, ideal para ser degustado con calma. Este guiso contundente reúne una mezcla de carnes, embutidos, garbanzos, patatas y verduras en un caldo que destaca por su intenso sabor. Cada familia en Galicia posee su propia receta, pero todas coinciden en que es un plato que brinda calidez tanto al cuerpo como al alma.

A diferencia de otros cocidos que se pueden encontrar en distintas regiones de España, el cocido gallego se caracteriza por la inclusión de ingredientes autóctonos, como el lacón, los grelos, el unto y las reconocidas patatas gallegas. Este guiso se considera un plato invernal, aunque en muchos hogares y restaurantes de la región se sirve a lo largo de todo el año, permitiendo a los comensales disfrutar de su esencia en cualquier época.

En esta receta, se ofrece un detallado paso a paso sobre cómo hacer cocido gallego siguiendo la tradición, incluyendo todos los secretos necesarios para lograr que el plato quede perfecto, incluso en la primera ocasión que se prepare.