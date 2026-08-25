La desaparición de Obamacare deja a residentes de Florida en situaciones críticas de salud

ST. CLOUD, Florida, EE.UU. — En junio, Elijah Button, un chef de 21 años, sufrió un accidente en la cocina que le cortó el dedo medio hasta el hueso. Sin embargo, tras renunciar a su seguro médico de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) debido a un aumento de 100 dólares en la prima mensual, no pudo costear la atención médica necesaria.

"Ir al hospital por eso ni siquiera era una opción", relató Button mientras se preparaba para un asado en su casa. Su primera preocupación fue: "¿cómo voy a arreglar esto?".

Desde que los republicanos en el Congreso dejaron expirar los subsidios federales en enero, millones de estadounidenses, incluido Button, se vieron obligados a decidir entre mantener un seguro cuyo costo se había duplicado o triplicado, o arriesgarse a quedarse sin cobertura.

Meses después, sin que los legisladores hayan tomado medidas para reemplazar esos fondos perdidos, muchos enfrentan serias dificultades. Algunos lidian con presupuestos ajustados y facturas médicas abrumadoras, mientras otros evitan el médico por miedo al costo. Florida, con su alta población de trabajadores independientes y pequeños empresarios, se ha convertido en uno de los estados más afectados por esta crisis.

Cifras recientes indican que alrededor de 440.000 floridanos abandonaron sus planes de salud este año, el número más alto del país. Aquellos que permanecen en el sistema enfrentan dificultades económicas, mientras los precios de alimentos y gasolina siguen elevados y se prevén aumentos en las primas de seguros.

A pesar de ser el estado con más inscriptos en la ACA, Florida no ha visto avances significativos en la reducción de costos de atención médica. Las políticas de salud son un tema clave en la campaña electoral, con los republicanos promoviendo medidas contra el fraude y los demócratas abogando por el restablecimiento de subsidios.

En este contexto, Tracy Rand, una consejera de salud mental en Leesburg, comparte su experiencia. Tras una cirugía de ovarios, su plan de seguro aumentó de 55 a 1.100 dólares al mes. Para adaptarse, ha reducido gastos en su vida diaria, incluso dejando de asistir a actividades sociales.

Mientras tanto, Tarsha Watson, de 54 años, encontró alivio en una clínica comunitaria que ofrece atención médica por 5 dólares. Sin embargo, estos servicios no son suficientes para cubrir la alta demanda en el estado.

El representante Darren Soto, demócrata de Florida, destaca que los costos de salud son un tema recurrente en su distrito, que alberga una alta inscripción en la ACA. A pesar de los intentos de algunos legisladores de restaurar subsidios, la mayoría republicana ha bloqueado estas iniciativas.

Button, quien se siente cada vez más frustrado, expresa su preocupación: "No tengo de seis meses a un año para esperar a que ellos atraviesen todos los trámites que necesitan".