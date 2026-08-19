Crisis de los taxis: "Hoy debe haber entre 8.000 y 10.000 autos de aplicación trabajando"

El referente de Catiltar, José Iantosca, advirtió sobre la situación que atraviesa el servicio de taxis en Rosario y aseguró que actualmente hay una fuerte diferencia entre la cantidad de unidades habilitadas y las que efectivamente están trabajando. “De esas poco más de 4.000, se estima que 700 están en función, están trabajando”, señaló.

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Iantosca también se refirió al crecimiento de las aplicaciones de transporte y estimó que actualmente circulan entre 8.000 y 10.000 vehículos que trabajan bajo esas modalidades. “Hoy vos tenés los autos de aplicación trabajando que por ahí te duplican, te triplican o te cuatriplican. Para mí hoy debe haber 8.000, 10.000 autos de aplicación trabajando”, sostuvo.

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El referente del sector describió además las dificultades económicas que enfrentan los taxistas y el impacto que tiene la caída de la actividad. “Estamos viviendo esa situación que la verdad que cada vez te angustia más. Son 12 horas de trabajo todos los días para ni siquiera llegar a fin de mes”, afirmó. En ese sentido, contó que muchos trabajadores tienen dificultades para renovar sus vehículos y que incluso tomar un crédito representa una preocupación.

Por último, Iantosca detalló la cantidad de licencias que actualmente no están en funcionamiento. “Hoy, según los datos que tenemos, tenemos unas 640 chapas en caución, pero más de 1.500 licencias que no están funcionando como taxi, que la están sosteniendo para no perderla”, explicó. Y agregó: “Debemos ser unas 2.000 licencias hoy trabajando, de las cuales no sé si llegamos hoy a tener 700 choferes entre todas las licencias de taxi”.