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Rosario tendrá un miércoles frío y con neblina durante la mañana

La jornada arrancó con 3,8°C y sensación térmica de 1,4°C; se espera una máxima de 16°C y cielo parcialmente cubierto por la tarde.

19/08/2026 | 06:47Redacción Cadena 3 Rosario

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Cielo nublado en Rosario.

FOTO: Cielo nublado en Rosario.

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Rosario amaneció este miércoles con 3,8°C y una sensación térmica de 1,4°C, bajo un cielo despejado. La humedad alcanza el 94%, el viento sopla del sur a 10 km/h y la visibilidad es de 15 kilómetros.

Durante la mañana se espera neblina, mientras que hacia la tarde el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura llegará a una máxima de 16°C. Por la noche estará nublado, con una temperatura estimada de 11°C y sin lluvias previstas.

Para los próximos días se espera un aumento de las temperaturas: el jueves tendrá una mínima de 6°C y una máxima de 19°C, mientras que el viernes las marcas estarán entre 9°C y 15°C. El fin de semana será más fresco, con máximas de 14°C, y el martes volvería a subir hasta los 19°C.

Lectura rápida

¿Cuál es la temperatura actual en Rosario? La temperatura actual en Rosario es de 3,8°C.

¿Qué se espera para la tarde de hoy? Se espera que el cielo esté parcialmente nublado y la temperatura alcance una máxima de 16°C.

¿Cómo estará el clima el jueves? El jueves se anticipa una mínima de 6°C y una máxima de 19°C.

¿Qué temperaturas se prevén para el fin de semana? Para el fin de semana se esperan máximas de 14°C.

¿Cuándo volverán a subir las temperaturas? Las temperaturas volverían a subir el martes, alcanzando hasta 19°C.

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