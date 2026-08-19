Rosario tendrá un miércoles frío y con neblina durante la mañana
La jornada arrancó con 3,8°C y sensación térmica de 1,4°C; se espera una máxima de 16°C y cielo parcialmente cubierto por la tarde.
19/08/2026 | 06:47Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Cielo nublado en Rosario.
Rosario amaneció este miércoles con 3,8°C y una sensación térmica de 1,4°C, bajo un cielo despejado. La humedad alcanza el 94%, el viento sopla del sur a 10 km/h y la visibilidad es de 15 kilómetros.
Durante la mañana se espera neblina, mientras que hacia la tarde el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura llegará a una máxima de 16°C. Por la noche estará nublado, con una temperatura estimada de 11°C y sin lluvias previstas.
Para los próximos días se espera un aumento de las temperaturas: el jueves tendrá una mínima de 6°C y una máxima de 19°C, mientras que el viernes las marcas estarán entre 9°C y 15°C. El fin de semana será más fresco, con máximas de 14°C, y el martes volvería a subir hasta los 19°C.
Lectura rápida
¿Cuál es la temperatura actual en Rosario? La temperatura actual en Rosario es de 3,8°C.
¿Qué se espera para la tarde de hoy? Se espera que el cielo esté parcialmente nublado y la temperatura alcance una máxima de 16°C.
¿Cómo estará el clima el jueves? El jueves se anticipa una mínima de 6°C y una máxima de 19°C.
¿Qué temperaturas se prevén para el fin de semana? Para el fin de semana se esperan máximas de 14°C.
¿Cuándo volverán a subir las temperaturas? Las temperaturas volverían a subir el martes, alcanzando hasta 19°C.