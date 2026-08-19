Casi cuatro de cada diez chicos en Argentina no pueden comprarse ropa, revela un informe

Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) ha presentado un informe que examina la evolución de la pobreza infantil entre 2018 y 2026 y el impacto de las transferencias monetarias en la protección de los niños. Este estudio revela un dato alarmante: casi cuatro de cada diez chicos no pueden comprarse ropa.

El informe, divulgado recientemente, señala que la falta de acceso a la ropa no solo es un problema económico, sino que también afecta el bienestar, la identidad, la seguridad y la integración social de los niños. En 2024, la pobreza infantil alcanzó su máximo histórico con un 70,4%, y aunque ha disminuido, en 2026 todavía afecta a más del 42% de los niños, niñas y adolescentes (42,5%), mientras que la indigencia afecta a 1 de cada 10 (9,5%).

Frente a esta situación, la agencia Noticias Argentinas dialogó con Ianina Tuñón, coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA y autora del informe, quien ofreció detalles sobre el documento y la problemática subyacente.

En el informe se utilizan dos fuentes de datos: la encuesta permanente a hogares del INDEC, que mide la pobreza monetaria y la indigencia, y el impacto de las transferencias de ingresos, como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, en la indigencia.

Se indica que, aunque la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar (TA) ayudan a mitigar las situaciones más extremas, su capacidad para sacar a los hogares de la pobreza es limitada: la tasa de pobreza infantil aumentaría del 42,5% al 47,8% si no existieran estos programas.

"Tomando indicadores de la encuesta de la deuda social argentina y buscando ofrecer una perspectiva de pobreza multidimensional, consideramos otros aspectos significativos para la vida de los niños. Uno de ellos es la vestimenta, donde se determinó que en 4 de cada 10 chicos sus padres informan que no pueden comprarles ropa ni zapatos", explicó Tuñón.

El informe también destaca que la problemática no se limita a la falta de ropa adecuada para el invierno, sino que se relaciona con no poder proporcionar vestimenta que es esencial para el desarrollo, la identidad y la integración social de los niños, lo que les proporciona seguridad y les ayuda a no sentirse diferentes dentro de su grupo.

A este preocupante dato se suma que en 4 de cada 10 chicos sus padres reconocen que tienen dificultades para aprender, además de la falta de deseo por asistir a la escuela. Esto se vincula con 2 de cada 10 niños que enfrentan problemas para establecer amistades y sentirse parte de un grupo: "Son aspectos que no se pueden analizar de manera aislada, que están interrelacionados".

La pobreza económica y monetaria alcanzó su punto más alto en 2024, y en 2026, Tuñón destacó que se observan niveles de indigencia similares a los de 2019 y pobreza comparables a 2018: "Está claro que los niños son los más afectados, con un nivel de incidencia mucho más elevado que el de los adultos".

"Es crucial entender que la pobreza y, sobre todo, la indigencia, impactan de manera diferente en la infancia, que se encuentra en un proceso de desarrollo físico, cognitivo y social", expuso Tuñón, y agregó: "Cuando se experimenta pobreza crónica en esta etapa de la vida, las secuelas y el desarrollo que no se logró en ese período son difíciles de recuperar posteriormente."