El brote de ébola en Congo supera los 5.000 casos y se propaga a un ritmo alarmante

BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — El brote de ébola en la República Democrática del Congo ha alcanzado los 5.000 casos, según datos gubernamentales del miércoles, mientras que los equipos de respuesta advierten que se está propagando a una velocidad sin precedentes, superando los esfuerzos por controlarlo en una de las regiones más remotas del país.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Congo, hasta el momento se han registrado 5.021 casos, incluyendo 2.378 fallecimientos hasta el pasado domingo. El brote se ha intensificado en condiciones extremadamente difíciles, exacerbado por la inseguridad, el desplazamiento y los intensos movimientos de población.

Este brote ha demostrado ser más letal y contagioso que cualquier otro en la historia, infectando y causando la muerte de más personas a una velocidad alarmante. Desde el primer caso detectado, se ha propagado aproximadamente tres veces más rápido que un brote que tuvo lugar entre 2014 y 2016 en África occidental, el cual fue el más mortífero registrado, con más de 11.000 muertes.