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El brote de ébola en Congo supera los 5.000 casos y se propaga a un ritmo alarmante

El brote de ébola en la República Democrática del Congo ha alcanzado los 5.021 casos y 2.378 muertes. Los equipos de respuesta advierten sobre la velocidad inusual de propagación en condiciones adversas.

19/08/2026 | 05:12Redacción Cadena 3

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BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — El brote de ébola en la República Democrática del Congo ha alcanzado los 5.000 casos, según datos gubernamentales del miércoles, mientras que los equipos de respuesta advierten que se está propagando a una velocidad sin precedentes, superando los esfuerzos por controlarlo en una de las regiones más remotas del país.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Congo, hasta el momento se han registrado 5.021 casos, incluyendo 2.378 fallecimientos hasta el pasado domingo. El brote se ha intensificado en condiciones extremadamente difíciles, exacerbado por la inseguridad, el desplazamiento y los intensos movimientos de población.

Este brote ha demostrado ser más letal y contagioso que cualquier otro en la historia, infectando y causando la muerte de más personas a una velocidad alarmante. Desde el primer caso detectado, se ha propagado aproximadamente tres veces más rápido que un brote que tuvo lugar entre 2014 y 2016 en África occidental, el cual fue el más mortífero registrado, con más de 11.000 muertes.

Lectura rápida

¿Qué está ocurriendo en el Congo?
Un brote de ébola ha alcanzado más de 5.000 casos y continúa propagándose rápidamente.

¿Cuántos casos se han reportado?
Se han registrado 5.021 casos y 2.378 muertes hasta el último informe.

¿Cuál es la causa de esta rápida propagación?
La propagación se debe a condiciones difíciles, como inseguridad y desplazamientos masivos de población.

¿Cómo se compara con brotes anteriores?
Este brote se ha propagado tres veces más rápido que el brote de ébola en África occidental entre 2014 y 2016.

¿Qué medidas se están tomando?
Los equipos de respuesta están trabajando para contener la propagación, aunque enfrentan serios desafíos.

[Fuente: AP]

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