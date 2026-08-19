Comercios vuelven a abrir tras devastador sismo en Indonesia que dejó miles de afectados

FOTO: Comercios reabren tras el sismo que dejó miles de desplazados en el este de Indonesia

REO, Indonesia — Las tiendas de comestibles, gasolineras y otros negocios comenzaron a reabrir el miércoles, tras un potente terremoto que ocurrió cuatro días antes y que dejó al menos 70 muertos, cerca de 1.200 heridos y miles de viviendas dañadas.

Las calles se encontraban cubiertas de escombros y los equipos de búsqueda continuaban excavando entre las ruinas en busca de posibles víctimas, mientras más de 40.000 personas permanecían en tiendas de campaña, centros de evacuación y refugios improvisados.

El sismo, que se produjo poco antes de las 6 de la mañana del sábado frente a la isla de Flores, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, causó una destrucción generalizada en la región, afectando al menos 11.925 viviendas, 182 instalaciones de salud, 653 escuelas, 184 oficinas gubernamentales y 173 lugares de culto, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres y otras autoridades.

Las necesidades inmediatas de alimentos y agua han sido atendidas, y los gobiernos locales de siete regencias afectadas han reanudado sus operaciones "para acelerar la recuperación posterior al desastre y atender las necesidades administrativas de la comunidad", declaró el gobernador de Nusa Tenggara Oriental, Emanuel Melkiades Laka Lena.

El epicentro del temblor se localizó a una profundidad de 10 kilómetros (6 millas), de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos. Los residentes, alarmados, huyeron al recibir alertas de tsunami que luego fueron retiradas. Hasta el martes, las autoridades habían registrado más de 2.100 réplicas, aunque la mayoría de los habitantes solo sintieron alrededor de 70.

Miles de personas en toda la isla optaron por dormir al aire libre por miedo a nuevas réplicas. Las calles continuaban cubiertas de escombros mientras los rescatistas retiraban restos y lodo de un deslave, anticipando la posibilidad de encontrar más víctimas, indicó Fathur Rahman, coordinador de la misión de búsqueda.

En Maumere, una ciudad portuaria de la regencia de Sikka, los mercados y gasolineras atrajeron grandes multitudes durante su reapertura. En Reo, una localidad de la regencia de Manggarai, los residentes hicieron fila afuera de una tienda de comestibles que solo abrió parcialmente para limitar la cantidad de clientes que ingresaban.

"La ayuda alimentaria ha servido, pero no cubre todo lo que necesitamos para la vida diaria", comentó Delvina Panjaitan, quien aguardaba en el exterior del comercio. "Seguimos dependiendo de las tiendas de comestibles y los mercados, y necesitamos que vuelvan a funcionar".

Indonesia, un archipiélago de más de 17.000 islas, es propenso a terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Flores vivió uno de los desastres más letales del país en 1992, cuando un sismo y un tsunami posterior causaron la muerte de unas 2.500 personas.