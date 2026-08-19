La minería de oro en el este del Congo dificulta la lucha contra el brote de ébola

FOTO: Los mineros de oro itinerantes en el este de Congo complican la contención del ébola

IGA-BARRIÈRE, República Democrática del Congo — Isaac Batisa pasa sus días buscando oro en una mina en el este de la República Democrática del Congo, con la esperanza de ganar lo suficiente para mantener a su familia. Él es uno de los cientos de trabajadores, incluidos muchos niños, que participan en la minería artesanal de oro en la provincia de Ituri, donde un brote de ébola se expande rápidamente.

Para Batisa, de 11 años, su mayor preocupación no es la enfermedad, que ha causado más de 2.300 muertes entre al menos 5.000 casos. Su objetivo es volver a casa con algo de dinero, que a menudo no supera los 2 dólares al día. "Aquí no sabemos nada del ébola", comentó.

El brote actual se propaga y causa muertes más rápidamente que cualquier otro en la historia, y uno de los principales desafíos para las autoridades es que los mineros son altamente móviles y operan en áreas de difícil acceso y seguridad.

La Asociación Press tuvo acceso a una de las minas más grandes de Ituri, en Iga-Barrière, donde los mineros se agolpan en fosas para excavar en busca de oro. Aunque no se han reportado casos de ébola en estas minas, las autoridades advierten que es complicado conocer la situación real en estas áreas. La mayoría de los nuevos casos y muertes se registran entre grupos no monitoreados.

El ébola se transmite a través del contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas o superficies contaminadas. Sin embargo, en las minas artesanales no se implementan medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social. Los trabajadores utilizan herramientas básicas como palas y bateas, y muchas de las minas son ilegales, lo que lleva a los mineros a evadir a las autoridades.

El virus de Bundibugyo, causante del brote actual, es menos común que otros tipos de ébola, lo que complica aún más la respuesta, ya que no existen tratamientos ni vacunas específicas.

Los trabajadores de salud dicen que es difícil rastrear a los mineros

La minería artesanal de oro atrae a una fuerza laboral muy móvil, ya que los mineros se trasladan entre aldeas en busca de oro y oportunidades laborales. Sin embargo, este movimiento constante dificulta la contención del ébola y complica los esfuerzos para localizar a personas infectadas y rastrear a quienes podrían haber estado expuestos, explicó Mari Ndika, una trabajadora de respuesta al ébola.

"Los mineros artesanales pueden entrar en contacto con varias comunidades mientras se desplazan, lo que puede facilitar la transmisión del virus si alguien está infectado", advirtió Ndika. Recientemente, los trabajadores de salud perdieron el rastro de dos mineros que habían sido identificados como contactos de ébola después de mudarse a otro yacimiento, según Anna Ndroy Kansime, una trabajadora comunitaria.

"Se fueron hacia un destino que, hasta hoy, sigue siendo desconocido", explicó Kansime.

Trabajadores con pocas opciones fuera de la minería

El este del Congo, rico en minerales como el oro, el coltán, el estaño y el tungsteno, ha sido escenario de conflictos y oportunidades económicas durante décadas. Batisa, quien perdió a sus padres y dos hermanos en un ataque de rebeldes, vive ahora con su tía y cinco hermanos. Ella lo animó a trabajar en la mina.

Más de 100 grupos armados operan en el este del país, incluyendo las milicias ADF y CODECO en Ituri, lo que ha desplazado a muchas personas y profundizado la pobreza, empujando a las familias hacia la minería artesanal. Se estima que alrededor de 2 millones de personas trabajan en esta industria en toda la República Democrática del Congo, aunque no hay cifras recientes sobre cuántos son niños como Batisa.

UNICEF estima que el 15% de los niños de 5 a 17 años en el Congo participa en trabajo infantil. En Ituri, las minas ofrecen una forma de obtener ingresos, a pesar de ser un trabajo peligroso.

Los mineros trabajan en condiciones precarias, utilizando métodos manuales para extraer oro. "Necesitamos instalaciones para lavarnos las manos porque todos vienen de casa a trabajar aquí", afirmó Singoma Aimé, un minero de 36 años, quien enfatizó la falta de protección adecuada.

Un brote que sigue superando la respuesta

El brote de ébola que afecta a seis provincias del este del Congo es el más rápido en la historia y podría convertirse en el más mortífero, superando al brote de África Occidental de 2014-2016, que causó más de 11.000 muertes. Casi 5.000 personas se han infectado, con 2.325 muertes, y el 90% de los casos se han registrado en Ituri.

La semana pasada, el grupo de ayuda Mercy Corps advirtió sobre nuevos casos a lo largo de una ruta importante a unos 35 kilómetros de la frontera con Sudán del Sur, manifestando preocupación por la "huella en expansión" del brote. La velocidad de propagación sigue siendo "extremadamente preocupante", ya que supera los esfuerzos para contenerlo, según Trish Newport, coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras.

"Vemos familias que llegan con hasta 15 muertes en su familia. Necesitamos ampliar rápidamente nuestra capacidad para evitar más muertes y que más comunidades se vean afectadas", agregó Newport.

La respuesta incluye educar a los mineros sobre prevención y trabajar con autoridades locales y comunidades para rastrear casos sospechosos. Sin embargo, persisten desafíos, como carreteras intransitables y la presencia de grupos armados. Detener el movimiento de los mineros es complicado, según Kansime.

"Para muchas familias, el oro es lo que paga la comida", concluyó.

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Banchereau informó desde Dakar, Senegal.

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