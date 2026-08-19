Incendio en hotel de Calcuta deja 9 muertos y 6 heridos en Bengala Occidental

NUEVA DELHI — Un incendio ocurrido en un hotel de Calcuta en la madrugada del miércoles resultó en al menos nueve muertes y seis personas heridas, según informó la policía local.

El siniestro comenzó alrededor de la 1:45 de la mañana en un establecimiento ubicado en el centro de Calcuta, en las cercanías de la sede del Departamento de Bomberos de Bengala Occidental, como reportó la agencia de noticias Press Trust of India.

Para controlar las llamas, se movilizaron cinco camiones de bomberos, mientras que efectivos de la policía y equipos de gestión de desastres llevaron a cabo operaciones de rescate. Los heridos fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica.

Los bomberos enfrentaron serias dificultades para acceder a las personas atrapadas en los pisos superiores debido a la densa cortina de humo que envolvía el edificio, según comentó un agente de policía a la misma agencia de noticias. Finalmente, el incendio fue controlado.

Las autoridades señalaron que su prioridad inmediata era rescatar a cualquier persona que pudiera estar atrapada en el interior y comenzar a investigar las causas del fuego, que aún no se han determinado.

Hasta el momento, se ha confirmado la muerte de nueve personas, aunque la policía indicó que la cifra podría aumentar.

Los incendios mortales son un fenómeno común en India, a menudo vinculados a fallas eléctricas o explosiones de cilindros de gas. Investigadores han señalado repetidamente que los problemas de seguridad y la insuficiente aplicación de normas contra incendios son factores que contribuyen a la recurrente pérdida de vidas en estos incidentes.