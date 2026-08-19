La valoración de Etched se duplica a $21 mil millones en solo un mes

Etched anunció el martes que recaudó otros $700 millones, alcanzando una valoración de $21 mil millones. Esta ronda fue liderada por Jane Street, que tras probar el hardware de IA de la startup, decidió invertir en ella.

Este aumento en la valoración es notable incluso para los estándares de la industria de la IA, ya que en diciembre Etched fue valorada en $5 mil millones. En julio, la empresa había recaudado $300 millones en una ronda Serie C, alcanzando una valoración de $10.3 mil millones. En un mes, los inversores han duplicado esta cifra, sumando casi $11 mil millones.

Etched ofrece su tecnología de IA como sistemas completos denominados "clústeres de inferencia fronteriza", una referencia a su enfoque innovador en comparación con los sistemas de Nvidia, que los llama fábricas de IA.

El cofundador y COO Robert Wachen explicó que el entusiasmo de los inversores se debe a que Etched ha diseñado dos nuevos componentes desde cero para acelerar la inferencia, que es el proceso de computación que ocurre después de que un usuario envía un prompt.

"La inferencia se construye en dos etapas", dijo Wachen. "La fase de prefill y la fase de decode". En la fase de prefill, el sistema debe entender el prompt y su contexto, mientras que en la fase de decode, genera los tokens de salida, es decir, la respuesta que el usuario ve.

Etched desarrolló un chip de prellenado que opera a baja tensión, lo que permite incorporar más transistores sin los problemas de calor típicos de otros chips de alta gama. Esto le permite procesar más tokens más rápidamente. Además, la compañía creó un nuevo tipo de memoria y un interconector para el proceso de decodificación que denomina memoria a escala de clúster.

"Esto permite que muchos chips se conecten entre sí y utilicen una memoria compartida a una velocidad muy rápida y con baja latencia", afirmó Wachen. El resultado, según Etched, es mayor velocidad y menores costos.

A pesar de las dudas iniciales sobre su enfoque, Etched ha evolucionado y ahora sus sistemas pueden ejecutar cualquier modelo fronterizo.

En un blog donde anunciaron la nueva ronda, la firma de inversión Jane Street comentó: "Probamos el chip y estamos satisfechos con los resultados iniciales. El enfoque único de Etched para la inferencia proporciona la precisión necesaria para soportar nuestras cargas de trabajo más exigentes. Estamos emocionados de tener nuestro propio rack funcionando en nuestro centro de datos".

Otros inversores en Etched incluyen a Kleiner Perkins, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Peter Thiel, Tiger Global, Bain Capital Ventures, Neo, Stripes, Primary, Positive Sum, Diffusion, Argo y Blackstone.