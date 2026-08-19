Una ONG demanda al gobierno de EE. UU. para frenar la subasta de aguas en Samoa Americana

FOTO: Una ONG demanda a gobierno de EEUU por su subasta de aguas de Samoa Estadounidense para minería

SAN JUAN, Puerto Rico — Un grupo legal ambientalista ha presentado una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos para detener los planes anunciados por la administración de Trump el mes pasado, que implican la subasta de secciones de aguas en torno a Samoa Americana con el propósito de llevar a cabo minería en aguas profundas.

La demanda fue interpuesta por Earthjustice contra el Servicio Nacional de Pesca Marítima y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en representación de dos organizaciones: Fa‘asao Amerika Samoa y el Conservation Council for Hawai‘i.

El grupo ambientalista solicita que un juez ordene al Servicio Nacional de Pesca Marítima que suspenda sus planes y cumpla con la Ley de Especies en Peligro de Extinción y otras normativas federales.

En la demanda se menciona que "la nación nunca ha abierto sus aguas a la minería en aguas profundas. Hasta ahora". Se indica que Estados Unidos tiene la intención de vender concesiones que permitirían la minería en aproximadamente 33 millones de acres (13,4 millones de hectáreas) de fondo marino frente a Samoa Americana, donde se encuentran minerales como níquel, cobalto y manganeso, esenciales para la fabricación de baterías y dispositivos electrónicos.

Además, la demanda subraya que el gobierno estadounidense debe asegurarse de que dicha actividad no destruye hábitats críticos ni acerca a las especies a la extinción.

Earthjustice califica la reciente decisión del Servicio Nacional de Pesca Marítima —que sostiene que las concesiones no afectarían el hábitat crítico ni a especies en peligro— como "una determinación totalmente arbitraria y caprichosa".

El texto de la demanda también afirma que "el pueblo samoano depende de un ecosistema oceánico saludable", que no solo alimenta a las familias de Samoa, sino que también protege las líneas costeras y sostiene prácticas culturales que han perdurado por más de un milenio.

Asimismo, se menciona que numerosas especies migran hacia las aguas hawaianas, incluidas tortugas marinas conocidas como "i‘a sa", que se traduce como "pez sagrado". En Samoa Americana, diversas especies marinas como ballenas, tiburones y mantarrayas son consideradas sagradas, y existe una prohibición de capturarlas o dañarlas.

El grupo ambientalista advierte que el incumplimiento de las leyes estadounidenses está afectando "intereses profesionales, científicos, educativos, estéticos, espirituales y culturales" en las aguas de Samoa Americana y Hawai. Las aguas que rodean Samoa Americana son el hogar de especies marinas raras y diversas, incluidos arrecifes de coral, tortugas marinas y cientos de especies de peces.

Se estima que la zona que se planea arrendar está a 57 millas (92 kilómetros) del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Atolón Rose. A pesar de las preocupaciones ambientales, el gobierno de Trump busca acelerar los permisos para la minería, mientras decenas de países piden una moratoria sobre esta actividad.

"Hasta la fecha, no se ha establecido en ninguna parte del mundo una operación comercial de minería del fondo marino", declaró Earthjustice en su demanda. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que supervisa las aguas internacionales profundas, ha otorgado licencias de exploración, pero no ha permitido minería comercial.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre la situación. El gobierno estadounidense también ha publicado un aviso propuesto de arrendamiento para aguas federales que rodean las Islas Marianas del Norte, abarcando un total de 69 millones de acres (28 millones de hectáreas).

"Los minerales críticos son esenciales para la seguridad nacional de Estados Unidos", afirmó Matt Giacona, director interino de la Administración de Minerales Marinos. "No podemos depender de naciones extranjeras para los recursos que impulsan nuestra economía y sostienen nuestra base industrial de defensa".

Esta medida ha sido ampliamente condenada por científicos y ambientalistas. Nick Katkevich, activista del Center for Biological Diversity, expresó que "es vergonzoso que el gobierno de Trump esté arrollando con planes para permitir la minería en aguas profundas mientras las personas que viven más cerca del proyecto propuesto exigen, con razón, que se detenga".

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.