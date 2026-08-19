El huracán Lala se intensifica mientras se aleja de Hawai con vientos de 205 km/h
El huracán Lala, ahora de categoría 3, avanza al oeste a 205 km/h, generando alertas en islas hawaianas. Se prevé que mantenga su fuerza en los próximos días.
FOTO: Cadena 3 Noticias
MIAMI — Un sistema de tormentas ha evolucionado rápidamente y se ha transformado en un huracán de categoría 3, según lo informado por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) en Miami el martes por la noche. Este fenómeno se encuentra a aproximadamente 535 kilómetros (335 millas) al sur-sureste de Maro Reef y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 205 kilómetros por hora (125 mph).
El NHC ha calificado a Lala como el primer gran huracán del año 2026 en el Pacífico Central. Los meteorólogos anticipan que el huracán mantendrá su categoría durante los próximos días y que podría ganar más fuerza en las horas venideras antes de comenzar un debilitamiento gradual.
Se ha emitido un aviso por huracán para las islas hawaianas del noroeste, que están deshabitadas. Esta alerta indica que se prevén condiciones de huracán en aproximadamente 36 horas.
Lala ya había impactado partes de Hawai el domingo al pasar cerca, aunque sin llegar a tocar tierra, lo que provocó que se debilitara de huracán a tormenta tropical. Actualmente, los equipos de emergencia se encuentran trabajando para limpiar las áreas afectadas y restablecer el suministro eléctrico en distintas zonas del estado.
Lectura rápida
¿Qué es Lala?
Un huracán de categoría 3 que se intensificó mientras se alejaba de Hawai.
¿Dónde se encuentra actualmente?
Aproximadamente 535 kilómetros al sur-sureste de Maro Reef, moviéndose hacia el oeste-noroeste.
¿Cuáles son sus vientos?
Alcanza vientos de hasta 205 km/h (125 mph).
¿Qué alertas se han emitido?
Se ha emitido un aviso por huracán para islas hawaianas deshabitadas.
¿Cómo afectó a Hawai?
Lala pasó cerca de Hawai sin tocar tierra, debilitándose a tormenta tropical, causando esfuerzos de limpieza.
[Fuente: AP]