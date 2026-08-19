Fiscalía presenta evidencia de ataque político contra Charlie Kirk en caso de asesinato

FOTO: Fiscalía dice que grabado en bala muestra que Charlie Kirk fue atacado por sus ideas políticas

SALT LAKE CITY, Utah, EE.UU. — En el marco del juicio por la muerte de Charlie Kirk, los fiscales han puesto de relieve una bala grabada que, según ellos, incluye la inscripción "Hey Facist! CATCH!" ("¡Eh, fascista! ¡ATRAPA!"). Este detalle se presenta como evidencia de que el ataque estuvo motivado por la percepción política que el acusado tenía sobre Kirk.

La fiscalía sostiene que la animadversión política del acusado, Tyler Robinson, podría ser un factor clave en el proceso, ya que buscan la pena de muerte. Por su parte, la defensa argumenta que este aspecto no debería influir en la decisión sobre la sentencia, presentando documentos que cuestionan si el crimen incluyó elementos que justificarían la pena capital.

Entre los elementos que se están considerando se encuentran las motivaciones políticas y el riesgo que el tiroteo representó para las miles de personas presentes en el evento de Kirk, que tuvo lugar el 10 de septiembre en Utah Valley University.

Robinson, de 23 años, enfrenta cargos de asesinato agravado y aún no ha declarado sobre las acusaciones en su contra. Se entregó a las autoridades un día después del tiroteo.

La presentación de pruebas por parte de la fiscalía se produce tras una audiencia preliminar de cinco días en julio, en la cual se argumentó que existían evidencias "abrumadoras" contra Robinson. La defensa, en contraste, ha intentado sembrar dudas sobre las conclusiones de los expertos forenses.

En un documento presentado el martes, la fiscalía afirmó que la bala grabada hallada en el arma de Robinson representa una "referencia política manifiesta". Además, se mencionó que el acusado había escrito en un mensaje de texto que estaba "hartó de su odio", sugiriendo que este odio estaba vinculado a Kirk. Sin embargo, los abogados de Robinson han cuestionado la validez de este mensaje como prueba de una motivación política.

Antes de su muerte, Kirk había cofundado la organización Turning Point USA, que se centró en movilizar el voto juvenil conservador para apoyar al expresidente Donald Trump.

La fiscalía argumenta que las opiniones de Kirk sobre temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo y la atención sanitaria de reafirmación de género contrastaban con las creencias de Robinson, quien, según se reportó, estaba en una relación con su compañero de cuarto, Lance Twiggs. Twiggs mencionó a los investigadores que había considerado la posibilidad de una transición de género en el momento de la muerte de Kirk.

Un mensaje manuscrito que Robinson supuestamente dejó para Twiggs decía: "Tuve la oportunidad de acabar con Charlie Kirk, y la aproveché". Twiggs, en una entrevista grabada presentada en el tribunal, afirmó no haber escuchado a Robinson mencionar a Kirk antes del tiroteo.

Los fiscales también presentaron análisis de ADN que vinculan a Robinson con el arma del homicidio y la herramienta utilizada para grabar los cartuchos de bala, aunque la defensa ha cuestionado la fiabilidad de esta evidencia.

El juez Tony Graf tomará una decisión sobre si el caso procederá a juicio tras escuchar nuevamente a ambas partes el 1 de septiembre.