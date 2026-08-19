Aprovechá hasta $300 de descuento en tu pase para TechCrunch Disrupt 2026 hasta el 21 de agosto

El plazo para obtener un descuento de hasta **$300** en el pase para **TechCrunch Disrupt 2026** finaliza el **21 de agosto** a las 11:59 p.m. PT. Una vez que se cierre esta ventana, se perderá la oportunidad de **ahorrar** en el precio del pase, así como en las tarifas grupales que ofrecen descuentos adicionales.

Si **Disrupt** ha estado en tu radar, ahora es el mejor momento para **asegurar tu pase** y prepararte para unirte a la comunidad de startups que se reunirá en **San Francisco** del **13 al 15 de octubre** en **Moscone West**.

Este año, **TechCrunch Disrupt** reunirá a más de **10,000** fundadores, inversores y miembros de la comunidad startup, impulsando la innovación hacia adelante. El evento tendrá un enfoque en el desarrollo y construcción en la era de la **IA**, abarcando todos los aspectos de la programación. Si deseas estar a la vanguardia de la tecnología en 2027, este es el evento indicado.

No es necesario ser un fundador para obtener beneficios de **Disrupt**. Ya sea que estés buscando capital, explorando inversiones, contratando talento, lanzando una startup o formando alianzas estratégicas, el evento te coloca en el centro de las conversaciones que están definiendo el futuro y te ayudará a establecer conexiones que propulsen tu crecimiento en el próximo año.

Al asistir, podrás obtener:

Perspectivas prácticas de fundadores, operadores y capitalistas de riesgo que están activamente construyendo e invirtiendo en el mercado actual.

Acceso directo a inversores que buscan su próxima empresa en cartera y a fundadores que buscan los socios adecuados.

Visibilidad temprana sobre tecnologías emergentes y startups antes de que lleguen al mercado masivo.

Conexiones de alto valor que pueden llevar a financiamiento, asociaciones, clientes y oportunidades laborales.

Este año, se presentarán nuevas etapas y programas, como el **Real World AI Stage**, donde se explorará cómo la robótica y los sistemas autónomos están convirtiendo los avances en **IA** en productos y negocios reales. También se abordará el **Smart Money Stage**, que examinará cómo la tecnología está transformando el movimiento de capital.

Además, el **Smart Systems Stage** se centrará en las innovaciones en chips, computación y redes que determinarán la próxima generación de empresas tecnológicas. Puedes explorar el resto de nuestro extenso programa de oradores aquí.

Recuerda que el **21 de agosto** es la última oportunidad para asegurar tu pase a los mejores precios. Ya seas un estudiante que busca introducirse en la comunidad o un inversor establecido en busca de oportunidades, **Disrupt** puede potenciar tu crecimiento. No te lo pierdas.