El exministro de Defensa de Ucrania exige elecciones y advierte sobre crisis de gobernabilidad

KIEV, Ucrania — El exministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, solicitó el martes la realización de elecciones en el país, que actualmente enfrenta una guerra contra Rusia, y advirtió sobre una crisis de gobernabilidad. Esta declaración de Fedorov, quien fue uno de los colaboradores más cercanos y leales del presidente Volodymyr Zelenskyy, representa un desafío interno significativo para el mandatario desde el inicio de la invasión rusa a gran escala.

El pedido fue realizado a través de un mensaje en video difundido en YouTube, y se produce tras su destitución en julio. "Es fundamental encontrar un mecanismo legal, seguro y viable que permita a Ucrania restablecer un proceso democrático completo, incluso en medio de una guerra prolongada", afirmó Fedorov.

La oficina de Zelenskyy no ha emitido comentarios sobre el mensaje del exministro. Según la legislación ucraniana, no se pueden llevar a cabo elecciones mientras el país esté bajo ley marcial, que fue impuesta el 24 de febrero de 2022, el día en que comenzó la invasión rusa.

Fedorov subrayó que Ucrania atraviesa una crisis sistémica en su gobernanza, argumentando que el sistema actual está diseñado para protegerse a sí mismo y resistirse al cambio. Criticó la corrupción entre funcionarios, aunque no mencionó nombres específicos, y afirmó que esto ha debilitado la capacidad del país para llevar a cabo la guerra.

El exministro ha sugerido que su destitución podría haber estado relacionada con las reformas que impulsó en el sistema de adquisiciones del Ministerio de Defensa, que maneja compras de equipos por valor de miles de millones de dólares.

Fedorov hizo este llamado justo después de que el Parlamento ucraniano recibió la propuesta de Zelenskyy para nombrar a Yevhenii Khmara como nuevo ministro de Defensa, según anunció el presidente de la cámara, Ruslan Stefanchuk, en Facebook. En las últimas semanas, miles de manifestantes han salido a las calles de Kiev en apoyo a Fedorov tras su abrupta destitución. Aunque las protestas han perdido algo de fuerza, aún se reúnen varios miles de personas, algunas de las cuales portan carteles pidiendo la restitución de Fedorov.

“La corrupción en tiempos de guerra no es solo un problema financiero. Es una cuestión de nuestra capacidad para sobrevivir y ganar”, advirtió. “Cada hryvnia destinada a la defensa debe ser utilizada para la defensa, no para enriquecer a individuos privados”.