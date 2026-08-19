Denuncia de Valentina Evdokimova: Las fuerzas federales le habrían robado miles de dólares

Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- La jurista rusa Valentina Evdokimova, acusada en un caso federal que investiga una presunta red de trata de personas en Bariloche, ha denunciado irregularidades durante su detención, afirmando que le sustrajeron varios miles de dólares sin justificación alguna.

"No hay pruebas, no hay culpa, no hay nada. Construyeron una causa que no existe", expresó en una entrevista al programa "Tiempo de Policiales" por ATP Stream.

Evdokimova aclaró que su llegada a Argentina no tenía relación con actividades delictivas, sino que se trataba de un viaje personal.

"Vine a descansar en Argentina, viajo por todo el mundo y me interesó conocer Bariloche", comentó, subrayando que era un destino turístico más en su itinerario.

Los recuerdos de sus primeros días en la región son positivos, pero se tornaron sombríos tras su detención. "Hermosos lugares, hermosas lagunas… pero todo se convirtió en un sueño terrible", relató sobre su experiencia.

Su detención ocurrió en el aeropuerto, donde iba a continuar su viaje. "Me detuvieron en el aeropuerto, pero ni siquiera puedo decir que fue una detención. Me agarraron de manera muy brutal y me sacaron todas mis cosas", añadió.

Durante el procedimiento, no recibió ninguna explicación ni asistencia. "No me dieron ninguna explicación, no me permitieron comunicarme con un traductor, no me mostraron ningún documento ni orden", enfatizó.

La falta de un intérprete fue crítica, dado que no habla español y no podía entender los cargos en su contra.

Además, Evdokimova denunció malos tratos durante el operativo. "Cuando intentaba preguntar qué pasaba, me gritaban que me calle. Cuando hablaba en inglés, me ponían las esposas", relató, describiendo el uso de la fuerza física en respuesta a sus intentos de comunicarse.

En su relato, mencionó episodios de violencia que le causaron lesiones visibles. "Me pusieron contra la pared con tanta fuerza que me lastimaron el labio, tenía marcas en el cuerpo y en las muñecas por las esposas", afirmó.

El aspecto más grave de su denuncia es la presunta sustracción de dinero. "Tomaron mi dinero, mis documentos, sin ninguna explicación. Después dijeron que no tenía dinero", indicó, narrando cómo sus pertenencias fueron retiradas y luego se negó su existencia.

Sobre el monto, precisó que eran "algunos miles de dólares", estimando que rondaban entre 5.000 y 6.000 dólares.

Evdokimova aseguró que nunca recibió constancia de secuestro ni se le explicó el destino de ese dinero. "Sacaron todo de mis bolsos, lo tiraron al piso y después dijeron que no había nada", agregó sobre el operativo realizado por personal de Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Cualquier intento de averiguar lo que sucedía fue respondido con más violencia: "Pregunté por qué tocaban mis cosas, por qué tomaban mi dinero sin explicación, y por hacer esa pregunta me empujaron contra la pared", relató.

Desde un punto de vista procesal, cuestionó el operativo en su totalidad. "No hubo ningún documento, ninguna orden, nada que justificara lo que estaban haciendo", enfatizó, lo que podría comprometer la validez de las medidas adoptadas y de la prueba obtenida.

Las condiciones de su detención también fueron denunciadas. "Estuve una semana en una celda en condiciones terribles, con frío, sin comida adecuada, sin poder comunicarme con nadie", afirmó, describiendo la situación posterior al operativo en el aeropuerto.

A la falta de comunicación se sumó la ausencia de garantías durante ese tiempo. "No me dieron ningún papel, me obligaron a poner mis huellas digitales a la fuerza, sin entender qué estaba pasando", indicó, describiendo situaciones degradantes: "No podía ir al baño sola, me vigilaban todo el tiempo, no tenía elementos básicos, ni siquiera una toalla".

Más de un año después, las secuelas de este proceso aún afectan su vida cotidiana. "Estoy hace más de un año en este país con miedo incluso de ver a la policía", expresó, aludiendo a su imposibilidad de salir de Argentina mientras dure la investigación.

Sobre el fondo de la causa, fue clara: "No hay pruebas, no hay culpa, no hay nada. Construyeron una causa que no existe".

Pasó más de un año y no hay ninguna prueba concreta. No entiendo por qué sigo en esta situación", concluyó.