Apple simplifica sus tarifas en la App Store de la UE y facilita el uso de tiendas alternativas

Apple anunció cambios significativos en su estructura de tarifas para la App Store en la Unión Europea, buscando resolver las disputas con la Comisión Europea sobre sus condiciones comerciales. La compañía reemplazó la tarifa por instalación de tecnología básica con una comisión fija del 5% sobre los bienes digitales en aplicaciones distribuidas fuera de la App Store o a través de la web. Además, Apple ajustó sus tarifas para pagos alternativos y para las compras dentro de la aplicación, facilitando a los desarrolladores la apertura de tiendas de aplicaciones alternativas.

Estos cambios representan el último intento de Apple por establecer términos comerciales en la App Store que cumplan con las regulaciones de la UE, tras años de negociaciones con los reguladores sobre la complejidad y equidad de los términos. Anteriormente, la compañía había ajustado sus tarifas en la UE después de recibir una multa de 500 millones de euros por incumplimiento con la Digital Markets Act (DMA) y amenazó con más sanciones. En esa ocasión, Apple había presentado una estructura de tarifas más compleja, que fue criticada como un ejemplo de "cumplimiento malicioso".

Con la nueva estructura, Apple fijó la tarifa de compra dentro de la aplicación en un 26%, comparado con el 30% de los términos tradicionales. La mayoría de los desarrolladores seguirán calificando para la tarifa reducida del 15% a través de programas especiales como el App Store Small Business Program, Mini Apps Partner Program y Video Partner Program, así como para aplicaciones con suscripciones automáticas tras su primer año.

Además, las aplicaciones que utilicen procesamiento de pagos alternativos pagarán una comisión del 20%, a menos que estén en uno de los programas especiales, en cuyo caso la tarifa se reducirá al 10%.

Otro aspecto a tener en cuenta es que los desarrolladores estarán obligados a permanecer con sus opciones de pago elegidas durante 12 meses, ya sea utilizando las compras dentro de la aplicación de Apple, pagos externos, o una combinación de ambos.

Las nuevas reglas también relajan los requisitos para que los desarrolladores operen una tienda de aplicaciones alternativa, permitiendo mercados que cumplan con ciertos criterios de estabilidad financiera. Anteriormente, Apple requería que los desarrolladores demostraran tener un respaldo financiero significativo o que hubieran estado en el programa de desarrolladores de Apple durante al menos dos años y tuvieran una aplicación con más de un millón de instalaciones anuales en la UE en el año calendario anterior.

Ahora, Apple no exige que los desarrolladores cumplan con esos hitos (aunque aún es una opción) y ha añadido otras formas de demostrar respaldo financiero, incluyendo el estatus de empresa pública, auditorías financieras, financiamiento de capital de riesgo calificado, entre otros.