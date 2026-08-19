Nick Kyrgios revela que dio positivo por cocaína y enfrenta suspensión provisional
El tenista australiano Nick Kyrgios anunció que dio positivo en un control antidopaje por cocaína, lo que le ha llevado a recibir una suspensión provisional mientras su caso es investigado por la ITIA.
FOTO: Nick Kyrgios, exfinalista en Wimbledon, dice que dio positivo por cocaína
LONDRES — El exfinalista de Wimbledon, Nick Kyrgios, ha revelado que resultó positivo por cocaína, lo que ha llevado a su suspensión provisional del tenis. El jugador australiano, de 31 años, alcanzó la final del torneo en 2022, donde fue derrotado por Novak Djokovic. En la actualidad, se encuentra en el puesto 919 del ranking ATP, tras haber lidiado con diversas lesiones.
Kyrgios compartió la información a través de sus redes sociales, explicando que no superó un control antidopaje en Mallorca tras un torneo menor celebrado en junio. "Cometí un enorme error y asumo toda la responsabilidad", expresó en su publicación.
La cocaína se encuentra en la lista de sustancias prohibidas durante los torneos, aunque la normativa permite sanciones menos severas si el consumo ocurre fuera de la competición. Kyrgios admitió que le resulta difícil aceptar que su carrera está llegando a su fin después de haber enfrentado un par de años complicados debido a lesiones.
"A veces me he sentido impotente y solo. Nada de eso justifica lo que hice", comentó el tenista.
El mes pasado, Kyrgios había recibido una invitación para participar en la modalidad de dobles en Wimbledon, pero fue eliminado en la primera ronda junto a su compañero Alexander Bublik.
La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) se encargará del caso, indicando que la muestra fue tomada el 22 de junio y que el resultado positivo se confirmó el 17 de julio, después de que Kyrgios participara en Wimbledon. La ITIA también informó que se le impuso una suspensión provisional obligatoria el 4 de agosto, la cual Kyrgios no ha apelado.
Lectura rápida
¿Qué anunció Nick Kyrgios?
Reveló que dio positivo por cocaína en un control antidopaje y enfrenta una suspensión provisional.
¿Cuándo se tomó la muestra?
La muestra fue recogida el 22 de junio y el resultado positivo se confirmó el 17 de julio.
¿Cuál es la situación actual de Kyrgios?
Se encuentra en el puesto 919 del ranking ATP y ha tenido problemas de lesiones en los últimos años.
¿Qué dijo Kyrgios sobre su situación?
Afirmó que asume la responsabilidad de su error y que se siente impotente ante el final de su carrera.
¿Quién gestiona el caso?
La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) está a cargo del caso.
[Fuente: AP]