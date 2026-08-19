Nick Kyrgios revela que dio positivo por cocaína y enfrenta suspensión provisional

LONDRES — El exfinalista de Wimbledon, Nick Kyrgios, ha revelado que resultó positivo por cocaína, lo que ha llevado a su suspensión provisional del tenis. El jugador australiano, de 31 años, alcanzó la final del torneo en 2022, donde fue derrotado por Novak Djokovic. En la actualidad, se encuentra en el puesto 919 del ranking ATP, tras haber lidiado con diversas lesiones.

Kyrgios compartió la información a través de sus redes sociales, explicando que no superó un control antidopaje en Mallorca tras un torneo menor celebrado en junio. "Cometí un enorme error y asumo toda la responsabilidad", expresó en su publicación.

La cocaína se encuentra en la lista de sustancias prohibidas durante los torneos, aunque la normativa permite sanciones menos severas si el consumo ocurre fuera de la competición. Kyrgios admitió que le resulta difícil aceptar que su carrera está llegando a su fin después de haber enfrentado un par de años complicados debido a lesiones.

"A veces me he sentido impotente y solo. Nada de eso justifica lo que hice", comentó el tenista.

El mes pasado, Kyrgios había recibido una invitación para participar en la modalidad de dobles en Wimbledon, pero fue eliminado en la primera ronda junto a su compañero Alexander Bublik.

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) se encargará del caso, indicando que la muestra fue tomada el 22 de junio y que el resultado positivo se confirmó el 17 de julio, después de que Kyrgios participara en Wimbledon. La ITIA también informó que se le impuso una suspensión provisional obligatoria el 4 de agosto, la cual Kyrgios no ha apelado.