FOTO: Accidente en la Avenida General Paz: colectivo de la línea 108 impacta contra un auto

Buenos Aires, 19 de agosto (NA) – Un colectivo chocó esta madrugada a un automóvil sobre la avenida General Paz, quedando suspendido sobre el muro de contención que separa los carriles. Esto ocasionó un corte total en la zona, generando caos en el tránsito en ambas direcciones.

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se trata de una unidad de la línea 108. El accidente se produjo alrededor de las 5:00 a la altura de Juan Bautista Alberdi, en la Ciudad de Buenos Aires, y el ómnibus quedó suspendido en ambos sentidos de circulación, tanto hacia el Río de la Plata como hacia el Riachuelo.

Se informó que el colectivo circulaba en dirección hacia el Río de la Plata cuando colisionó con un vehículo particular. En el lugar, trabajaban médicos del SAME, efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de Bomberos.