Accidente en la Avenida General Paz: colectivo de la línea 108 impacta contra un auto
Un colectivo de la línea 108 chocó a un auto en la Avenida General Paz a la altura de Juan Bautista Alberdi. El incidente provocó un corte total en la vía, complicando el tránsito.
FOTO: Accidente en la Avenida General Paz: colectivo de la línea 108 impacta contra un auto
Buenos Aires, 19 de agosto (NA) – Un colectivo chocó esta madrugada a un automóvil sobre la avenida General Paz, quedando suspendido sobre el muro de contención que separa los carriles. Esto ocasionó un corte total en la zona, generando caos en el tránsito en ambas direcciones.
Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se trata de una unidad de la línea 108. El accidente se produjo alrededor de las 5:00 a la altura de Juan Bautista Alberdi, en la Ciudad de Buenos Aires, y el ómnibus quedó suspendido en ambos sentidos de circulación, tanto hacia el Río de la Plata como hacia el Riachuelo.
Se informó que el colectivo circulaba en dirección hacia el Río de la Plata cuando colisionó con un vehículo particular. En el lugar, trabajaban médicos del SAME, efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de Bomberos.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en la Avenida General Paz?
Un colectivo de la línea 108 chocó contra un automóvil, quedando suspendido sobre el muro de contención.
¿Dónde ocurrió el accidente?
El incidente tuvo lugar en la Avenida General Paz, a la altura de Juan Bautista Alberdi, en Buenos Aires.
¿Cuándo ocurrió el accidente?
El choque se registró alrededor de las 5:00 de la madrugada del 19 de agosto.
¿Qué consecuencias tuvo el choque?
El accidente provocó un corte total en la Avenida General Paz, generando caos en el tránsito en ambas direcciones.
¿Quiénes intervinieron en el lugar?
Trabajaron médicos del SAME, efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de Bomberos.
[Fuente: Noticias Argentinas]