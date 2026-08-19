La Corte Penal Internacional rechaza sanciones impuestas por Estados Unidos a sus altos funcionarios

FOTO: La CPI critica la decisión de EEUU de sancionar a su presidenta y a un fiscal

LA HAYA — La Corte Penal Internacional (CPI) se pronunció el miércoles en contra de las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos a varios de sus altos funcionarios, incluida su presidenta, Tomoko Akane. La CPI calificó estas medidas como un "ataque flagrante" a la independencia del tribunal y reafirmó su compromiso de seguir buscando justicia por las atrocidades cometidas a nivel global.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció el martes que impuso sanciones a Akane y al abogado principal de la CPI, Abdoulaye Seye. Estas sanciones congelan los activos que ambos funcionarios poseen en jurisdicciones estadounidenses o que puedan interactuar con el sistema financiero de EE.UU.

La CPI destacó que el gobierno anterior de Donald Trump ya había sancionado a nueve de los 18 jueces del tribunal, así como a otros miembros del equipo fiscal, argumentando que la CPI excedía su mandato al investigar a altos funcionarios de países que no son parte del tribunal, como Israel y Estados Unidos.

En un comunicado, la CPI advirtió que "cuando se amenaza a actores judiciales por aplicar la ley, es el propio orden jurídico internacional el que se pone en riesgo". La corte reafirmó que "seguirá cumpliendo plenamente su mandato con independencia e imparcialidad".

El secretario de Estado, Marco Rubio, también criticó a la CPI, describiéndola como "un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado" que ha abusado de su autoridad y se ha excedido en su mandato.

La reciente acción de sancionar a la CPI se produce semanas después de que Rubio anunciara el inicio de una "amplia campaña" para desmantelar lo que él considera una amenaza a la soberanía estadounidense.

Desde que comenzaron estas sanciones, varios países, como Venezuela y Chad, han manifestado su intención de abandonar la CPI, sumando así cinco países que se han retirado en el último año. Este proceso de salida toma un año para formalizarse.

Las sanciones pueden tener un impacto significativo en la vida cotidiana de los funcionarios de la CPI, ya que limitan su acceso a Estados Unidos y bloquean servicios financieros básicos, complicando incluso actividades cotidianas como ir a la tienda de alimentos.

La jueza canadiense Kimberly Prost, quien fue sancionada el año pasado, compartió su experiencia, indicando que perdió el acceso a sus tarjetas de crédito y que su vida cotidiana se vio severamente afectada. En respuesta a las sanciones, Japón también emitió un comunicado expresando su descontento y reafirmando su apoyo a la CPI.

Toshihiro Kitamura, portavoz del Ministerio japonés de Exteriores, expresó que las medidas son "muy lamentables" y que Japón seguirá apoyando los esfuerzos de la CPI para procesar crímenes graves y fortalecer el Estado de derecho internacional.

Por su parte, Human Rights Watch criticó las sanciones como un reflejo del desprecio del gobierno de Trump hacia el derecho internacional, argumentando que buscan proteger a funcionarios estadounidenses e israelíes de ser llevados ante la justicia.

La organización, junto con otros grupos, presentó una demanda contra el gobierno de Trump, alegando que las acciones tomadas representan un ataque ilegal contra la justicia internacional.