Arresto de ucraniano por explosiones submarinas que afectaron gasoductos Nord Stream en 2022
Un ciudadano ucraniano fue detenido en Croacia por su presunta conexión con las explosiones submarinas que dañaron los gasoductos Nord Stream en 2022, según el fiscal federal de Alemania.
FOTO: Cadena 3 Noticias
BERLÍN — Un hombre de nacionalidad ucraniana fue arrestado el miércoles en Croacia en relación con las explosiones submarinas que causaron daños a los gasoductos Nord Stream entre Rusia y Alemania en 2022, según comunicó el fiscal federal alemán.
El detenido, identificado como Vladimir Z. —su apellido no se divulgó por razones de privacidad—, fue apresado en Pula por la policía local, que actuó bajo una orden de detención europea.
Las explosiones ocurridas el 26 de septiembre de 2022 provocaron serios daños en los gasoductos, diseñados para transportar gas natural ruso hacia Alemania a través del mar Báltico. Este incidente aumentó las tensiones en el contexto de la guerra en Ucrania, mientras los países europeos se apresuraban a reducir su dependencia de la energía rusa tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte del Kremlin.
Lectura rápida
¿Quién fue detenido?
Un ciudadano ucraniano llamado Vladimir Z. fue arrestado.
¿Dónde ocurrió la detención?
El arresto se realizó en Pula, Croacia.
¿Cuándo sucedieron las explosiones?
Las explosiones ocurrieron el 26 de septiembre de 2022.
¿Qué afectaron las explosiones?
Las explosiones dañaron los gasoductos Nord Stream que transportan gas natural de Rusia a Alemania.
¿Cuál fue el impacto de las explosiones?
Las explosiones incrementaron las tensiones relacionadas con la guerra en Ucrania y la dependencia energética de Europa.
[Fuente: AP]