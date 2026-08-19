Robo de caballos para equinoterapia en Fisherton: "Volvieron sanos, pero nos vaciaron el monturero"
Los animales fueron robados de un predio de Raíces Ecuestres y encontrados a unas 20 cuadras, atados y en buen estado. El espacio trabaja con unas 40 personas de entre 8 meses y 76 años y quedó sin sus elementos de trabajo tras el robo.
19/08/2026 | 07:24Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Los animales regresaron a su hogar en Fisherton.
-
Audio. Robo de caballos para equinoterapia en Fisherton: "Volvieron sanos, pero nos vaciaron el monturero"
Cadena 3 Rosario
Los caballos que son utilizados para realizar equinoterapia en Raíces Ecuestres fueron robados de un predio de Fisherton y encontrados horas después, a unas 20 cuadras del lugar. Los animales son fundamentales para las terapias que realiza la institución, que trabaja con personas con discapacidad y cuenta con alrededor de 40 concurrentes, de entre 8 meses y 76 años.
La responsable de Raíces Ecuestres explicó en Primera Plana por Cadena 3 Rosario que el espacio funciona con un equipo interdisciplinario de 20 profesionales de la salud y la educación. “Hacemos equinoterapia o terapia asistida con caballos”, contó, y detalló que trabajan con personas con discapacidad motora, del espectro autista y también con quienes buscan un acercamiento a la naturaleza y los animales.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
El robo fue descubierto a las 7.30 de la mañana, cuando el peticero llegó al predio para alimentar a los animales y advirtió que los caballos no estaban y que el monturero había sido vaciado. “Inmediatamente fuimos, llamamos a la Policía, que vino muy rápido, hicimos la denuncia y empezaron algunos de nuestros compañeros junto con la Policía a seguir las huellas”, relató.
Los animales fueron encontrados a unas 20 cuadras del lugar, atados y en buen estado. “Gracias a Dios estaban los caballos ahí atados, volvieron sanos y salvos. Cuando los encontramos fue una alegría inmensa”, contó. Sin embargo, el espacio quedó sin sus elementos de trabajo: “Hoy, si bien tenemos los caballos, igual no podemos trabajar porque nos falta todo, nos vaciaron el monturero”.
Entrevista de Verónica Maslup.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con los caballos en Raíces Ecuestres? Fueron robados de un predio en Fisherton y encontrados horas después a 20 cuadras del lugar.
¿Quiénes son los beneficiarios de las terapias en Raíces Ecuestres? La institución trabaja con alrededor de 40 personas con discapacidad, de entre 8 meses y 76 años.
¿Cuándo se descubrió el robo? El robo fue descubierto a las 7.30 de la mañana por el peticero que alimenta a los animales.
¿Dónde fueron encontrados los caballos robados? Los caballos fueron encontrados atados y en buen estado a unas 20 cuadras de su lugar de origen.
¿Por qué no pueden trabajar en Raíces Ecuestres tras el robo? Aunque los caballos fueron recuperados, falta todo el material del monturero, lo que impide las terapias.