Robo de caballos para equinoterapia en Fisherton: "Volvieron sanos, pero nos vaciaron el monturero"

Los caballos que son utilizados para realizar equinoterapia en Raíces Ecuestres fueron robados de un predio de Fisherton y encontrados horas después, a unas 20 cuadras del lugar. Los animales son fundamentales para las terapias que realiza la institución, que trabaja con personas con discapacidad y cuenta con alrededor de 40 concurrentes, de entre 8 meses y 76 años.

La responsable de Raíces Ecuestres explicó en Primera Plana por Cadena 3 Rosario que el espacio funciona con un equipo interdisciplinario de 20 profesionales de la salud y la educación. “Hacemos equinoterapia o terapia asistida con caballos”, contó, y detalló que trabajan con personas con discapacidad motora, del espectro autista y también con quienes buscan un acercamiento a la naturaleza y los animales.

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El robo fue descubierto a las 7.30 de la mañana, cuando el peticero llegó al predio para alimentar a los animales y advirtió que los caballos no estaban y que el monturero había sido vaciado. “Inmediatamente fuimos, llamamos a la Policía, que vino muy rápido, hicimos la denuncia y empezaron algunos de nuestros compañeros junto con la Policía a seguir las huellas”, relató.

Los animales fueron encontrados a unas 20 cuadras del lugar, atados y en buen estado. “Gracias a Dios estaban los caballos ahí atados, volvieron sanos y salvos. Cuando los encontramos fue una alegría inmensa”, contó. Sin embargo, el espacio quedó sin sus elementos de trabajo: “Hoy, si bien tenemos los caballos, igual no podemos trabajar porque nos falta todo, nos vaciaron el monturero”.

Entrevista de Verónica Maslup.