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"Siento que hay una zona liberada": el cura de Villa Valeria alertó por el avance de la droga

Ángel Ciappino denunció que el narcotráfico y el alcoholismo golpean con fuerza en el sur cordobés. Organizó una marcha para concientizar y reclamó presencia estatal.

14/09/2026 | 08:06Redacción Cadena 3

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Ángel Ciappino, párroco de Villa Valeria.

FOTO: Ángel Ciappino, párroco de Villa Valeria.

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    Audio. "Siento que hay una zona liberada": el cura de Villa Valeria alertó por el avance de la droga

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El avance de las adicciones y el microtráfico de estupefacientes dejó de ser un problema exclusivo de las grandes urbes para asentar sus garras en las pequeñas comunas del interior provincial. 

Así lo advirtió el sacerdote Ángel Ciappino, párroco de Villa Valeria —localidad de unos 3.500 habitantes ubicada en el departamento General Roca—, quien encendió las alarmas ante el crecimiento incesante de esta problemática social.

En declaraciones a Cadena 3, el religioso explicó que la iniciativa de convocar a una "marcha por la vida" surgió tras constatar cómo el consumo se volvió cotidiano en el lugar. 

"La gente de alguna manera lo ha naturalizado. Me ha asombrado cómo se hace la vista gorda con el tema y nadie se carga el problema", afirmó Ciappino, señalando a su vez el profundo temor que paraliza a los vecinos ante eventuales represalias: "Hay un miedo muy grande en la gente sobre cómo pueden actuar quienes están metidos en el tema".

Asimismo, el párroco fue contundente al describir la vulnerabilidad a la que se ven expuestos los jóvenes del pueblo ante la falta de controles sobre la venta de alcohol y los eventos nocturnos

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Siento que hay una especie de zona liberada con el tema de la droga y con el tema del alcohol", aseveró, remarcando que "a los jóvenes no se los cuida" y exigiendo la aplicación estricta de ordenanzas preventivas a las autoridades policiales y municipales.

Aunque destacó el acompañamiento de la comunidad y del intendente local durante las recientes protestas, el presbítero reconoció que los recursos del pueblo son insuficientes para contener la crisis de salud mental y seguridad

En ese sentido, solicitó la intervención urgente del Gobierno provincial e informó que las autoridades se comprometieron a visitar la zona para implementar programas de asistencia integral a las adicciones.

Lectura rápida

¿Qué problema se discute en el artículo? Se aborda el avance de las adicciones y el microtráfico de estupefacientes en pequeñas comunas.

¿Quién advierte sobre esta situación? El sacerdote Ángel Ciappino, párroco de Villa Valeria.

¿Cuándo surgió la iniciativa de la marcha? La iniciativa surgió tras constatar que el consumo se volvió cotidiano en Villa Valeria.

¿Dónde se están implementando programas de asistencia? En la localidad de Villa Valeria y su entorno.

¿Por qué se considera urgente la intervención del Gobierno provincial? Por la insuficiencia de recursos del pueblo para contener la crisis de salud mental y seguridad.

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