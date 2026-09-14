FOTO: Dermatitis atópica: desafíos en el tratamiento y su impacto en la calidad de vida

Buenos Aires, 14 de septiembre -- La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad crónica que afecta a un gran número de personas, destacándose por su sintomatología de picazón persistente y lesiones en diversas partes del cuerpo. En Argentina, se estima que al menos el 10% de los niños y adolescentes padecen esta enfermedad, y en un 30% de los casos, la condición persiste en la adultez.

La Dra. Carolina Ledesma, especialista en dermatología y presidenta de la Sociedad Argentina de Psoriasis (SOARPSO), enfatiza que el impacto de la DA va más allá de lo físico, afectando de manera profunda la calidad de vida de los pacientes en su entorno familiar y social. Esta patología se origina a partir de una combinación de factores genéticos, ambientales y problemas inmunológicos.

La Dra. Paula Luna, presidenta de la Sociedad de Dermatología Pediátrica para Latinoamérica (SDPL), señala que la dermatitis atópica presenta una naturaleza fluctuante, con episodios de brotes y remisiones que complican el tratamiento y manejo de los síntomas. Además, la Dra. Silvana Monsell, presidenta de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC), destaca la relación entre la DA y otras enfermedades alérgicas, lo que requiere un enfoque integral en su diagnóstico y tratamiento.

El principal síntoma de la dermatitis atópica, la picazón, tiene un efecto devastador en la vida diaria de los pacientes. Según Silvia Fernández Barrio, presidenta de la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO), aquellos que sufren de picazón intensa tienen tres veces más probabilidades de desarrollar depresión y dos veces más de experimentar ansiedad. La falta de control sobre los síntomas afecta gravemente el sueño, la vida social y la autoestima de quienes padecen esta enfermedad.

El diagnóstico oportuno es crucial para cambiar el curso de la dermatitis atópica. La Dra. Luna enfatiza que, dependiendo del perfil del paciente, se puede lograr la remisión en algunos casos, mientras que otros requieren un tratamiento crónico. La implementación de un tratamiento personalizado es esencial para manejar los síntomas y prevenir el avance de la enfermedad.

Recientemente, un estudio realizado por AEPSO reveló que un 48,5% de los pacientes había postergado o suspendido consultas médicas por razones económicas, y el 44,8% enfrentó dificultades para acceder a medicamentos. Esto ha llevado a que cerca del 20% de los encuestados no sigan el tratamiento prescrito, exacerbando su condición.

El 56,7% de los pacientes reportó que la dermatitis atópica impactó negativamente en su calidad de vida, y el 61,9% tuvo que modificar su rutina diaria. El estrés y la ansiedad relacionados con problemas económicos son comunes, afectando también su calidad de sueño.

Para abordar estas problemáticas, el miércoles 16 de septiembre, AEPSO llevará a cabo el “Atopika”, el 6to Congreso Argentino para Pacientes con Dermatitis Atópica. Este evento virtual contará con la participación de especialistas que discutirán sobre el diagnóstico, las características de la enfermedad y los avances en tratamientos.