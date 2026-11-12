Flow transmitirá en vivo el show de María Becerra

Personal presenta en exclusiva para Argentina, Uruguay y Paraguay la transmisión en vivo por Flow del show de Maria Becerra que se llevará a cabo este domingo 15 de noviembre en el estadio M. Arena.

El show, producido por Dale Play, forma parte del "QUIMERA TOUR 360°”, la gira con la que la artista presenta Quimera, su tercer álbum de estudio, en Argentina y Latinoamérica.

Los clientes podrán ver el show en vivo desde las 21h a través del canal 605 en Argentina, canal 119 en Uruguay y canal 25 en Paraguay. Una vez finalizada la transmisión, podrán revivirla en el On Demand en la plataforma.

El show recorre el universo de Quimera, un álbum construido a partir de cuatro alter egos de la artista, cada uno con su propia identidad sonora y visual. La puesta combina música, teatro y una propuesta audiovisual, y suma a las canciones del disco los temas que la artista publicó a lo largo de su carrera. El escenario central del formato 360° permite ver el show desde todos los ángulos del estadio.

Quimera se publicó en noviembre de 2025 e incluye colaboraciones con El Alfa, Paulo Londra, TINI, Karina, Taichu, Jay Wheeler y Rei. En diciembre de ese año, Maria Becerra lo presentó con dos shows 360° en el Estadio River Plate, con entradas agotadas y más de 170 mil personas.

Personal a través de Flow, continúa acercando la música a sus clientes, realizando las transmisiones de los shows y festivales más populares a nivel nacional e internacional.

Mediante una propuesta de streaming de alta calidad y contenidos exclusivos, los clientes pueden disfrutar las presentaciones de sus bandas favoritas en cualquier momento y lugar, desde el dispositivo de su preferencia.