Docentes de la UNR realizarán seis días de paro en reclamo de mejoras salariales y presupuesto
Se extenderá del 16 al 21 de noviembre y fue resuelta por el Congreso de Delegados de Coad. El gremio reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la reapertura de la paritaria.
12/11/2026 | 21:33Redacción Cadena 3
FOTO: Docentes de la UNR siguen con su plan de lucha.
El conflicto en las universidades públicas tendrá una nueva semana de medidas de fuerza en Rosario. Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) realizarán un paro de seis días, entre el lunes 16 y el sábado 21 de noviembre, en reclamo de una recomposición salarial y de mayores garantías presupuestarias para el funcionamiento del sistema universitario.
La decisión fue adoptada por el Congreso de Delegados de Coad, luego de las votaciones docentes y las asambleas realizadas durante el año. Entre los principales reclamos del sector figuran el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria a una paritaria nacional que permita discutir una actualización de los salarios.
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La protesta se inscribe en un escenario de medidas gremiales que alcanza a universidades de distintas provincias, con paros de diferente duración impulsados por las federaciones y asociaciones docentes. El reclamo salarial y la discusión sobre los recursos destinados a las casas de estudio mantienen abierto el conflicto con el Gobierno nacional.
En ese contexto, Coad también convocó a un Cabildo Abierto para el viernes 20 de noviembre en la Plaza San Martín de Rosario. La actividad reunirá a organizaciones sindicales, movimientos sociales y centros de estudiantes, con la intención de debatir una agenda común frente a las políticas nacionales para el sector.
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Las medidas no se limitan al personal docente. Las asociaciones de base de Conadu Histórica llevan adelante un paro entre el 12 y el 18 de noviembre, mientras que los trabajadores no docentes nucleados en Fatun dispusieron dos jornadas de protesta de 24 horas: una cumplida este jueves y otra prevista para el miércoles 18.
La coincidencia de las medidas refleja la extensión del conflicto dentro de las universidades públicas, donde los reclamos por los ingresos del personal se combinan con la discusión sobre el financiamiento y las condiciones de funcionamiento de las instituciones.
Lectura rápida
¿Qué medidas se tomarán en Rosario? Los docentes de la UNR realizarán un paro de seis días, del 16 al 21 de noviembre, en reclamo de recomposición salarial y garantías presupuestarias.
¿Quién adoptó la decisión del paro? La decisión fue adoptada por el Congreso de Delegados de Coad, tras votaciones y asambleas docentes.
¿Cuándo se llevará a cabo el Cabildo Abierto? El Cabildo Abierto está convocado para el viernes 20 de noviembre en la Plaza San Martín de Rosario.
¿Dónde se extienden las medidas de protesta? Las medidas de protesta se extienden a universidades de distintas provincias, con paros organizados por federaciones y asociaciones docentes.
¿Por qué se están realizando estas protestas? Se realizan por reclamos salariales y discusión sobre los recursos destinados al funcionamiento de las universidades públicas.