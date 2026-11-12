FOTO: Rechazan el arresto domiciliario de Juan Manuel Reverter por el caso de Agostina Jalabert

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) -- El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena rechazó este jueves el arresto domiciliario de Juan Manuel Reverter, acusado del femicidio de Agostina Jalabert, quien fue asesinada el 18 de febrero de 2023 en Playa del Carmen, México.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el magistrado fundó su decisión en la conducta del imputado frente al proceso en México, donde se fugó tras el presunto asesinato de la víctima.

Reverter nunca se presentó ante la Justicia mexicana, a pesar de haber sido notificado por un funcionario del país. Además, se consideró la violencia utilizada en el femicidio.

"Sobre esa base, consideró prudente y suficiente rechazar por el momento la prisión domiciliaria y mantener el arresto provisorio en un establecimiento carcelario", informaron los voceros de la investigación ante la consulta de NA.

La defensa de Reverter ratificó los planteos sobre un amparo presentado en México, a lo que Villena respondió que su competencia se limita a la alerta roja emitida por Interpol y al tratado de extradición entre Argentina y México, así como a la ley procesal y la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal.

El juez aseguró que "no le corresponde interpretar las sentencias de los tribunales mexicanos" y valoró la intervención de la fiscal Cecilia Incardona, quien "permitió despejar la duda que había generado lo incorporado previamente por la defensa sobre la vigencia de la alerta roja".

Los abogados de Reverter impugnaron el fallo, que deberá ser revisado por los jueces correspondientes. El detenido se encuentra en la Alcaidía Federal de Villa Lugano.

El caso

La joven de 31 años, oriunda de Carmen de Patagones, fue hallada muerta por su hermana Candela en su departamento en el Complejo Paseo del Real, en Quintana Roo.

Agostina estaba sentada en el baño, atada del cuello con un cinturón del toallero de mano, lo que llevó a las autoridades a sospechar inicialmente de un suicidio.

No obstante, la familia de la víctima señaló a Reverter desde el inicio, y los resultados de la autopsia fueron determinantes para cambiar el rumbo de la investigación.

La autopsia reveló que la víctima fue torturada, quemada, abusada sexualmente, ahorcada y golpeada en la cabeza. Se sospecha que el implicado, nacido en Viedma, Río Negro, simuló un suicidio para luego huir.