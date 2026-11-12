Premios Martín Fierro de Cable 2026: los destacados de la noche en Buenos Aires
La gala se llevó adelante este jueves 12 de noviembre con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe.
FOTO: Premios Martín Fierro de Cable 2026: todos los ganadores
Buenos Aires, 12 de noviembre (NA) -- La trigésima edición de los premios Martín Fierro de Cable, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), tuvo lugar el pasado jueves 12 de noviembre. La ceremonia estuvo llena de homenajes y momentos especiales, abarcando un total de 35 categorías.
Este evento premió lo mejor de la televisión por cable emitida durante el año 2025. Entre los programas nominados se destacaron Duro de Callar (presentado por Tomás Méndez en Crónica) y Redespiertos (con Guido Martínez en TN). En la categoría de magazine, compitieron Arranca la tarde (con Marina Calabró y Facundo Pastor en A24), Duro de Domar (con Pablo Duggan en C5N) y Basta Baby (también de A24).
Durante la alfombra roja, el periodista Baby Etchecopar compartió su experiencia reciente, revelando: "Hace 20 horas que estaba en el quirófano. Me operaron porque empecé con una obstrucción urinaria. Me dieron el alta hoy".
"Vengo a acompañar a APTRA, a los compañeros y al canal. En el último, la gente que no ganaba, se iba. Me voy a quedar hasta que me dé el físico. Me nominan siempre, pero nunca me lo dan. Lo palpitás. Vengo, me divierto y los quiero a todos", agregó.
La transmisión comenzó con un mensaje del presidente de APTRA, Luis Ventura, quien afirmó: "La celebración es algo que los argentinos perdemos en los últimos años, dejamos de celebrar a nuestros profesionales y festejar el trabajo, los contenidos, lo que exportamos y el Martín Fierro está para eso. Los medios de comunicación argentinos son los mejores del mundo".
Todos los ganadores
.- Labor humorística
Ariel Tarico (Solo una vuelta más y Tarico Fake News - TN)
.- Cultural / educativo
Mi país (Victoria Vanella – Argentina 12)
- Deportivo
Paso a paso (Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi – TyC Sports)
- Arte, moda y tendencia
Mandinga Tattoo (Diego Staropoli – Canal de la Ciudad)
- Panelista
Rodolfo Cingolani (Dale al medio y Presión alta – TyC Sports)
- Columnista de espectáculos
Alejandra Peñalva (TN de 10 a 13 y TN Fin de Semana – TN)
- Juegos / entretenimientos / reality / humor
Tarico Fake News (Ariel Tarico – TN)
- Mejor señal de noticias
A24
- Económico
Economía & Real Estate (Daniel Zampone – Metro)
.- Programa rural
Tranquera abierta (Canal Rural)
- De entrevistas
Luis Novaresio entrevista (Luis Novaresio – A24)
- Musical
Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)
- Noticiero diurno
Siempre noticias (Germán "Pampa" Mónaco y Liliana Caruso – Crónica TV)
Agencia NA
Noticia en desarrollo
Lectura rápida
¿Cuándo se celebró la gala?
El evento se llevó a cabo el jueves 12 de noviembre de 2026.
¿Quiénes fueron los conductores de la gala?
La ceremonia fue conducida por Marina Calabró y Sergio Lapegüe.
¿Qué organización otorga los premios?
Los premios Martín Fierro de Cable son organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).
¿Qué tipo de contenido se premia?
Se premian los mejores programas de televisión por cable emitidos durante el año 2025.
¿Qué dijo Luis Ventura en la apertura?
El presidente de APTRA destacó la importancia de celebrar a los profesionales de los medios de comunicación argentinos.
[Fuente: Noticias Argentinas]