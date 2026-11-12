Premios Martín Fierro de Cable 2026: los destacados de la noche en Buenos Aires

Buenos Aires, 12 de noviembre (NA) -- La trigésima edición de los premios Martín Fierro de Cable, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), tuvo lugar el pasado jueves 12 de noviembre. La ceremonia estuvo llena de homenajes y momentos especiales, abarcando un total de 35 categorías.

Este evento premió lo mejor de la televisión por cable emitida durante el año 2025. Entre los programas nominados se destacaron Duro de Callar (presentado por Tomás Méndez en Crónica) y Redespiertos (con Guido Martínez en TN). En la categoría de magazine, compitieron Arranca la tarde (con Marina Calabró y Facundo Pastor en A24), Duro de Domar (con Pablo Duggan en C5N) y Basta Baby (también de A24).

Durante la alfombra roja, el periodista Baby Etchecopar compartió su experiencia reciente, revelando: "Hace 20 horas que estaba en el quirófano. Me operaron porque empecé con una obstrucción urinaria. Me dieron el alta hoy".

"Vengo a acompañar a APTRA, a los compañeros y al canal. En el último, la gente que no ganaba, se iba. Me voy a quedar hasta que me dé el físico. Me nominan siempre, pero nunca me lo dan. Lo palpitás. Vengo, me divierto y los quiero a todos", agregó.

La transmisión comenzó con un mensaje del presidente de APTRA, Luis Ventura, quien afirmó: "La celebración es algo que los argentinos perdemos en los últimos años, dejamos de celebrar a nuestros profesionales y festejar el trabajo, los contenidos, lo que exportamos y el Martín Fierro está para eso. Los medios de comunicación argentinos son los mejores del mundo".

Todos los ganadores

.- Labor humorística

Ariel Tarico (Solo una vuelta más y Tarico Fake News - TN)

.- Cultural / educativo

Mi país (Victoria Vanella – Argentina 12)

- Deportivo

Paso a paso (Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi – TyC Sports)

- Arte, moda y tendencia

Mandinga Tattoo (Diego Staropoli – Canal de la Ciudad)

- Panelista

Rodolfo Cingolani (Dale al medio y Presión alta – TyC Sports)

- Columnista de espectáculos

Alejandra Peñalva (TN de 10 a 13 y TN Fin de Semana – TN)

- Juegos / entretenimientos / reality / humor

Tarico Fake News (Ariel Tarico – TN)

- Mejor señal de noticias

A24

- Económico

Economía & Real Estate (Daniel Zampone – Metro)

.- Programa rural

Tranquera abierta (Canal Rural)

- De entrevistas

Luis Novaresio entrevista (Luis Novaresio – A24)

- Musical

Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)

- Noticiero diurno

Siempre noticias (Germán "Pampa" Mónaco y Liliana Caruso – Crónica TV)

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