Detenido el hijo de un narco en Rosario tras operativos de gran envergadura

Rosario, 12 noviembre (NA) -- La Policía Federal (PFA) realizó en las últimas horas la detención de Santino Alvarado, hijo de un conocido narcotraficante de la zona, como resultado de una serie de allanamientos que se llevaron a cabo en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Estos operativos forman parte de una investigación más amplia, bajo el nombre de Plan Bandera, que resultó en la captura de otras once personas.

La detención de Alvarado se produjo en una vivienda de la localidad de Funes, situada a unos 20 kilómetros de Rosario. Durante el arresto, el joven rompió tres teléfonos celulares, mientras que las fuerzas de seguridad lograron incautar cocaína, armas de fuego, municiones, cargadores y una granada. Los investigadores apuntan a que la organización estaba involucrada en la venta de drogas y armas, así como en actividades de lavado de activos.

Las indagaciones judiciales se centran en el círculo cercano de Esteban Lindor Alvarado, el padre de Santino, y sus posibles conexiones con el narcotráfico. Entre los detenidos también se encuentran María Fernanda Rojas, considerada mano derecha de Alvarado, y Claudio Tavella, abogado del narcotraficante.

Según las investigaciones, Santino Alvarado habría utilizado a personas de su entorno para llevar a cabo diversas actividades ilegales, que incluyen el cobro de deudas, la venta de armas, la comercialización de drogas y operaciones de cambio de divisas. Se sospecha que estas transacciones estaban encubiertas por la compra y venta de vehículos de gama media y alta, formando parte de un esquema de lavado de dinero.

Por su parte, Rojas habría tenido un papel clave en la gestión de los flujos de dinero dentro de la estructura delictiva. Los investigadores han determinado que poseía un profundo conocimiento sobre las operaciones internas del grupo.

En cuanto a Tavella, su relación con Esteban Alvarado se reforzó tras compartir un periodo de detención en el pasado. Se ha establecido que no solo actuaba como su abogado, sino que también era responsable de atender diversas solicitudes de Alvarado.

La causa se originó como una extensión de una investigación que se llevaba a cabo en el Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, bajo la dirección de Ernesto Kreplak, donde se había frustrado un intento de fuga de Esteban Lindor Alvarado del Complejo Penitenciario Federal Nº 1 de Ezeiza. A raíz de este incidente, la Justicia decidió profundizar las pesquisas sobre su círculo cercano por posibles delitos relacionados con la Ley de Drogas.

Las labores de inteligencia se enfocaron en Santino Alvarado y sus conexiones más cercanas. A través de intervenciones telefónicas, seguimientos y el uso de drones, los investigadores lograron identificar a los implicados, sus domicilios y vehículos, recolectando evidencias sobre sus actividades ilícitas y los roles desempeñados por cada miembro del grupo.

Con la información recopilada, la División Operaciones Federales de la PFA ejecutó los operativos bajo la orden del Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros, con la colaboración de la Secretaría B y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar NEA), dirigida por Matías Scilabra.

Los detenidos, todos de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron a disposición del juez, acusados de violaciones a la Ley Nacional de Drogas, tráfico de armas y lavado de activos, a la espera de las actuaciones procesales correspondientes.