FOTO: Paro total de subtes en Buenos Aires por el fallecimiento de un trabajador expuesto al asbesto

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) -- La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y el Premetro (AGTSyP) inició este jueves por la noche un paro que se extenderá hasta la finalización de la jornada, debido al fallecimiento de un operario, producto de la exposición al asbesto.

Si bien la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad de Buenos Aires había intimado a los metrodelegados a garantizar "una cobertura mínima del 50 por ciento" del servicio de subte y Premetro, los empleados ratificaron que el paro era total.

"Es un derecho constitucional, esa intimación está fuera de toda lógica", señaló Claudio Della Carbonara, dirigente de AGTSyP a la agencia Noticias Argentinas sobre la medida, que concluirá esta medianoche.

Por su parte, el Gobierno porteño dictó la medida, mediante la Resolución 1353/2026, conforme a lo establecido en el tercer artículo del Decreto N.° 230/26.

En este sentido, el texto destacaba que la resolución citada alcanza a los trabajadores, a los gremios, a Emova y a Subterráneos de Buenos Aires.

La empresa concesionaria indicó que planeaba adoptar "todas las medidas operativas y técnicas necesarias para dar cumplimiento a lo resuelto" y notifica a los trabajadores que, en el marco de la disposición mencionada, deben prestar servicios para asegurar la continuidad del servicio a los usuarios que necesiten trasladarse por la Ciudad.