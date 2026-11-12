Estudiantes venció a Independiente Rivadavia en el alargue y es campeón de la Supercopa Argentina

FOTO: "El Pincha" sacó a relucir su estirpe copera y se quedó con el título en Córdoba.

FOTO: "El Pincha" sacó a relucir su estirpe copera y se quedó con el título en Córdoba.

Estudiantes le ganó este jueves a la noche a Independiente Rivadavia en un partido en el que tuvo un buen primer tiempo, pudo convertir en el segundo y le tocó sufrir en los últimos minutos para terminar definiendo la Supercopa Argentina por 3-2 en el alargue.

En un partido disputado en el estadio de Belgrano, “El Pincha” ganaba con tantos de Guido Carrillo e Iván Villalba, en contra, a los 9 y 22 minutos del segundo tiempo.

Pero los cabezazos de César Florentín y el propio Villalba, a los 43 y 49, marcaron el empate.

Ya en el alargue llegó el gol decisivo, obra de Lucas Alario, a los seis minutos.

El triunfo marca la primera copa del entrenador Alexander Medina desde su llegada al conjunto albirrojo, que también sumó su primera Supercopa Argentina y primer título en el año, con la conquista de la vigésima copa de su historia en Primera.

Transmisión de Cadena 3

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

.