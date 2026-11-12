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Estudiantes venció a Independiente Rivadavia en el alargue y es campeón de la Supercopa Argentina

Fue 3-2 en Alberdi. Carrillo, Villalba (en contra) y Alario anotaron para “El Pincha”; Florentín y Villalba, para “La Lepra mendocina”. El duelo reunió a los ganadores del Trofeo de Campeones y la pasada Copa Argentina. 

12/11/2026 | 22:41Redacción Cadena 3

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"El Pincha" sacó a relucir su estirpe copera y se quedó con el título en Córdoba.

FOTO: "El Pincha" sacó a relucir su estirpe copera y se quedó con el título en Córdoba.

"El Pincha" sacó a relucir su estirpe copera y se quedó con el título en Córdoba.

FOTO: "El Pincha" sacó a relucir su estirpe copera y se quedó con el título en Córdoba.

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Estudiantes le ganó este jueves a la noche a Independiente Rivadavia en un partido en el que tuvo un buen primer tiempo, pudo convertir en el segundo y le tocó sufrir en los últimos minutos para terminar definiendo la Supercopa Argentina por 3-2 en el alargue.

En un partido disputado en el estadio de Belgrano, “El Pincha” ganaba con tantos de Guido Carrillo e Iván Villalba, en contra, a los 9 y 22 minutos del segundo tiempo. 

Pero los cabezazos de César Florentín y el propio Villalba, a los 43 y 49, marcaron el empate. 

Ya en el alargue llegó el gol decisivo, obra de Lucas Alario, a los seis minutos.

El triunfo marca la primera copa del entrenador Alexander Medina desde su llegada al conjunto albirrojo, que también sumó su primera Supercopa Argentina y primer título en el año, con la conquista de la vigésima copa de su historia en Primera.

Transmisión de Cadena 3

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Lectura rápida

¿Qué equipo ganó la Supercopa Argentina?
Estudiantes ganó la Supercopa Argentina por 3-2 en el alargue.

¿Quién fue el entrenador del equipo ganador?
El entrenador de Estudiantes es Alexander Medina.

¿Dónde se disputó el partido?
El partido se disputó en el estadio de Belgrano.

¿Cuándo se marcaron los goles del empate?
Los goles del empate se marcaron a los 43 y 49 minutos del segundo tiempo.

¿Cuántos títulos ha ganado Estudiantes en su historia?
Estudiantes ha conquistado su vigésima copa en la historia de Primera.

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