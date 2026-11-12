Horas decisivas en la política de Rosario Central y una duda que excede al verde césped

FOTO: Belloso se pronunció después de que el intendente de Funes asegurara que será candidato en Rosario.

Por Marcelo Lamberti

Rosario Central atraviesa horas determinantes en su política institucional. Este sábado, a priori, Raza Canalla debería presentar la lista de lo que en definitiva serán los próximos directivos del club, cumpliéndose el mandato de Gonzalo Belloso.

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La expectativa está puesta en un nuevo pronunciamiento respecto a qué va a ser Belloso. Si se guía por lo que ha dicho hasta ahora, no estaría continuando. Sin embargo, hay factores que mantienen abierta la incógnita: Di María, sus pares de comisión directiva, la gente y también desde la AFA han hablado para tratar de que revierta esta decisión. Habrá que esperar para ver qué es lo que dice.

En lo estrictamente deportivo, el equipo ya tiene fecha confirmada para los octavos de final: el domingo 22, a las 17, Rosario Central jugará ante Gimnasia de Mendoza.

En ese marco, se conoció la sanción correspondiente a la expulsión del defensor canalla Gastón Ávila.

El último boletín oficial del Tribunal de Disciplina de la AFA tipificó la acción bajo la carátula de "juego brusco grave", la misma que se aplicó recientemente a Gonzalo Montiel, futbolista de River. La resolución disciplinaria arrojó sanciones marcadamente desiguales entre ambos casos.

Así, mientras la cancha ya tiene día y hora, la política canalla define su futuro en las próximas horas, con una decisión de Belloso que puede marcar el rumbo institucional del club.