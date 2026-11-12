Otro escándalo en PH: Hernán de Mala Fama discutió con su pareja en pleno programa

El cantante Hernán Coronel, exintegrante de Mala Fama, generó un nuevo escándalo durante la grabación del programa PH: Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff. Este incidente ocurrió semanas después de un tenso cruce entre Santiago Maratea y La China Ansa, en la emisión del 31 de octubre.

En esta ocasión, Coronel hizo referencia a su exmujer como la persona que le enseñó a amar, lo que provocó que su actual pareja, Berenice Lucrecia, presente en el estudio, se sintiera al borde de irrumpir en plena grabación.

El conflicto se intensificó durante un corte del programa, donde se produjo una discusión entre ambos. Según informaron desde Intrusos, el músico solicitó que ese segmento fuera eliminado antes de la próxima emisión.

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En el marco del programa, los invitados son convocados a “pasar al frente” y confesarse sobre distintos aspectos de su vida. En este contexto, Coronel habló sobre el amor y mencionó a su exmujer, madre de sus tres hijos mayores, como la persona que le abrió las puertas a ese sentimiento. Natalie Weber, panelista de Intrusos, precisó que "Él cuenta que conoce el amor gracias a su exmujer, la mamá de sus tres hijos".

Lo que el cantante no consideró fue que Berenice Lucrecia, su pareja desde 2016, tarotista y madre de su hija menor, estaba en el estudio en ese momento. La beba, fruto de un embarazo anunciado en septiembre del año anterior, tenía apenas unos meses de vida. La reacción de Lucrecia fue inmediata, ya que intentó interrumpir la grabación. Sin embargo, el mánager de Coronel la detuvo y no permitió su intervención.

A pesar de esto, el conflicto no se pudo contener del todo. Durante el primer corte técnico, la pareja discutió a viva voz frente al resto de los presentes. Weber afirmó: "Discutieron Hernán y su mujer ahí en el estudio. Estaban todos presentes, todos lo escucharon". Ante la consulta de Rodrigo Lussich sobre si Lucrecia llegó a intervenir al aire, Weber fue categórica: "No, no, no. El mánager de Hernán no se lo permitió, pero ella quiso interferir".

El incidente quedó en manos del equipo de edición del programa. Daniel Ambrosino informó que el material estaba siendo procesado en ese momento. "Lo que me pasa en este preciso momento es que están editando el programa. Así que ahí vamos a ver si pasó algo, si no pasó algo. Si sale algo al aire, bueno, lo están decidiendo en todo caso, en este preciso momento", señaló.

Por su parte, Marcela Baños intentó comunicarse con Coronel, quien se encontraba grabando MasterChef Celebrity. Su mánager, Gastón, sí respondió y minimizó el conflicto al afirmar: "No, no pasó nada, está todo bien".