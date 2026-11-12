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Eduardo Eurnekian recibió un merecido homenaje en los Martín Fierro de Cable 2026

La gala se llevó adelante este jueves 12 de noviembre con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe.

12/11/2026 | 22:21Redacción Cadena 3

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Martín Fierro de Cable: el homenaje a Eduardo Eurnekian

FOTO: Martín Fierro de Cable: el homenaje a Eduardo Eurnekian

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Buenos Aires, 12 de noviembre (NA) -- Eduardo Eurnekian fue homenajeado en los premios Martín Fierro de Cable, durante la gala que se celebró este jueves 12 de noviembre.

Al presentar el reconocimiento, se destacó que el propósito era "honrar y homenajear a un hombre que fue uno de los pioneros de la televisión por cable". Posteriormente, se realizó un breve repaso por su trayectoria.

En el video presentado, la voz en off resaltó: "Es el hombre que trajo la televisión por cable a Argentina. Escribió una página histórica y deja un legado que lo distingue en la televisión argentina".

Asimismo, se revisó gran parte de su carrera. Luego, Matías Patanian, directivo de América TV, subió al escenario para recibir la distinción: "Eduardo no pudo venir hoy. Hay personas que dejan huella por su construcción, creación y actividades sociales, empresariales, culturales, deportivas o benéficas".

"Eduardo dejó huella en cada persona que nunca deja de recordar que él le dio alas para ser quiénes son", cerró Patanian.

El propio Eurnekian dejó un mensaje de agradecimiento grabado: "Me honra y distingue. Gracias APTRA y a América que también es mi casa".

Lectura rápida

¿Qué evento se llevó a cabo?
Los premios Martín Fierro de Cable 2026.

¿Quién fue homenajeado?
El homenajeado fue Eduardo Eurnekian.

¿Cuándo se realizó la gala?
La gala tuvo lugar el 12 de noviembre de 2026.

¿Quién presentó el homenaje?
El homenaje fue presentado por Matías Patanian, directivo de América TV.

¿Qué dijo Eurnekian en su mensaje?
Eurnekian agradeció a APTRA y a América, destacando que lo honra y distingue.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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