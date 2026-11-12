"Alcohol y cocaína": un goleador brasileño reveló su dura caída tras quedar afuera del Mundial 2002

FOTO: Mario Jardel fue uno de los delanteros más destacados del fútbol europeo en el 2000.

Mario Jardel fue uno de los delanteros más destacados del fútbol europeo a comienzos de los años 2000. Ganó dos Botas de Oro y convirtió 55 goles en 42 partidos con el Sporting de Lisboa, pero nunca pudo disputar una Copa del Mundo con la selección brasileña.

La ausencia en la convocatoria de Luiz Felipe Scolari para el Mundial de Corea-Japón 2002, que Brasil terminó ganando, significó un golpe devastador para el exgoleador. En una entrevista con el diario italiano La Gazzetta dello Sport, reveló cómo aquella frustración deportiva desencadenó una profunda crisis personal, marcada por la depresión y las adicciones.

“Estaba entre los cinco mejores delanteros del mundo. Marqué 55 goles en 42 partidos con el Sporting y gané la Bota de Oro. Entiendo que aquella selección brasileña estaba llena de fenómenos, pero merecía al menos una convocatoria. Mi vida se acabó ahí”, recordó.

La depresión, el alcohol y la cocaína

Jardel contó que no haber sido convocado por Scolari tuvo consecuencias que fueron mucho más allá de su carrera futbolística. Después de quedar afuera del Mundial, comenzó a atravesar un período de depresión y consumo problemático de sustancias.

“Caí en una depresión y empecé a beber en exceso. En el verano de 2003 probé la cocaína. Me hacía sentir vivo y no deprimido”, relató.

El exdelantero describió la gravedad que alcanzó aquella etapa y recordó que llegó a pasar una semana entera sin dormir.

“Una vez estuve despierto durante una semana entera. Después sufrí una sobredosis, estuve a punto de morir y me salvó un amigo que estaba conmigo. Ahí toqué fondo”, confesó.

Tras ese episodio, necesitó asistencia psiquiátrica durante varios meses para intentar recuperarse y dejar atrás las adicciones.

Actualmente, a los 53 años, asegura haber encontrado estabilidad junto a su esposa Sandra y haber superado aquella etapa de su vida.

Su accidentado paso por el fútbol italiano

En la entrevista, Jardel también recordó su experiencia en el Ancona, donde jugó durante la temporada 2003-04, después de sus mejores años en Europa.

Su paso por el equipo italiano estuvo lejos de las expectativas. “Solo tengo recuerdos negativos. No cobré durante seis meses y apenas jugué tres partidos. Era un club mal gestionado que acabó quebrando”, contó.

Además, su presentación en Italia quedó marcada por una anécdota particular: confundió los sectores de la tribuna y saludó a los hinchas equivocados porque no distinguió correctamente los colores. El episodio generó el enojo de parte del público y derivó en el apodo de “Lordel”, con el que algunos simpatizantes comenzaron a llamarlo.

De los cuatro goles al Milan a la comparación con Haaland

Más allá de las dificultades que atravesó después de sus mejores temporadas, Jardel reivindicó el nivel que alcanzó como delantero y se animó a compararse con Erling Haaland.

También recordó una de las actuaciones más destacadas de su carrera: los cuatro goles que le convirtió al Milan en la Champions League. Según contó, Silvio Berlusconi, quien entonces era propietario del club italiano, había mostrado interés en incorporarlo.